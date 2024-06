ROGÉRIO ABRE FORRÓ SIRI EM SOCORRO AO LADO DE PADRE INALDO E KLEWERTON EM APOIO A CARMINHA

O senador Rogério Carvalho (PT) ao lado de Candisse Carvalho (PT) participou da abertura dos festejos juninos, ao lado do prefeito de Socorro, Padre Inaldo (PP) da deputada estadual Carminha Paiva (Republicano) candidata a prefeita do município.

Rogério disse que foi com “muita alegria e amor às nossas tradições, participamos da abertura dos festejos juninos do nosso estado na primeira noite do Forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro”!

Disse mais que “a festa estava linda, segura e super animada com o povo que lotou a Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dando início a melhor época do ano”.

Rogério agradece ao amigo prefeito Padre Inaldo, deputada estadual Carminha, o companheiro Klewerton Siqueira e o ex-prefeito Zé Franco pelo convite e a todo os socorrenses pela recepção calorosa!

Em Nossa Senhora do Socorro politicamente o Padre Inaldo e Rogério Carvalho fizeram composição para apoiar a candidatura de Carminha em Socorro, através de entendimentos com Klewerton Siqueira, que era candidato a prefeito e desistiu para apoiar Carminha Paiva e pode ser o seu vice.