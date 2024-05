Rogério agradece ao presidente por destinar de R$ 505,1 mi para Sergipe

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) celebrou o anúncio do presidente Lula, feito nesta quinta-feira, 16, sobre a ampliação do financiamento da Atenção Primária, que fortalecerá o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Sergipe. De acordo com o Governo Federal, o Ministério da Saúde destinará um repasse 29,8% maior em 2024, totalizando R$ 505,1 milhões, em comparação aos R$ 389 milhões de 2023. Nacionalmente, o investimento para a Atenção Primária será de R$ 35 bilhões, um aumento de 28% em relação ao ano anterior.

O aumento do financiamento, de acordo com o senador Rogério, permitirá a retomada de equipes multiprofissionais e a ampliação dos repasses, com o objetivo de aprimorar o acesso aos cuidados primários em Sergipe. “Essa ação é essencial para melhorar a qualidade dos atendimentos nas UBSs, permitindo que mais equipes cheguem a áreas desassistidas, reduzindo a espera por profissionais e estabelecendo parâmetros adequados de atendimento, reconhecendo a importância da atenção primária à saúde dos municípios sergipanos”, afirmou.

Além disso, com os novos recursos anunciados pelo presidente Lula, será possível estender o horário de atendimento das UBSs até as 22 horas e valorizar as visitas domiciliares. A meta do Ministério da Saúde é criar, anualmente, 2.418 Equipes de Saúde da Família, 3.002 Equipes de Saúde Bucal e 4.167 equipes multiprofissionais. O governo federal prevê alcançar 80% de cobertura na Atenção Primária até 2026.

“Essa medida é mais uma prova do amor e cuidado do presidente Lula com os sergipanos e sergipanas e vai garantir que mais equipes de saúde cheguem às áreas que mais precisam, levando um atendimento mais eficiente e acessível para todos. Obrigado, presidente Lula!”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ricardo Stuckert