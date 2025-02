Rogério Carvalho analisa economia, reformas e desafios do governo Lula

O líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho, concedeu uma entrevista à Revista Veja nesta quinta-feira (13/2) e abordou diversos temas que estão em relevância no atual momento político e econômico do Brasil. Durante a conversa, Carvalho detalhou sua visão sobre a reestruturação econômica, mudanças no governo, a exploração de petróleo na Amazônia, e ainda se posicionou sobre o papel do Partido dos Trabalhadores (PT) em tempos de polarização política.

Para o senador, o governo federal tem se concentrado em propostas que visam aprimorar o ambiente econômico do país, destacando especialmente os projetos de reestruturação fiscal. “Eu acredito que, para os projetos que estão sendo apresentados, ainda não vi todas as prioridades, mas sei que a maioria delas está no campo da economia”, afirmou Carvalho. Segundo ele, um dos temas que mais exigirá debate será a reforma tributária sobre a renda.

Entre as propostas discutidas está a isenção de imposto de renda para quem ganha até cinco mil reais, além de uma redução de impostos para quem recebe até sete mil reais. O senador também destacou que essa reforma poderia retirar cerca de 30 milhões de brasileiros do rol de contribuintes, um avanço no sentido de promover a justiça tributária no Brasil. “É uma necessidade urgente que o Brasil precisa atender”, ressaltou.

Carvalho também apontou que, embora a reforma envolva desafios em termos de financiamento, a proposta visa equilibrar a carga tributária de maneira mais justa: “Precisamos avançar na justiça tributária, em que quem ganha mais paga um pouco mais e quem ganha menos paga ou não paga imposto”, disse.

Possíveis mudanças no Governo

Questionado sobre as possíveis mudanças no governo, especialmente as alterações que podem ocorrer nos ministérios, o líder do PT comentou que “o presidente Lula deve promover algumas alterações, sim, mas com pouca modificação nas responsabilidades das pastas”. “Acredito que o presidente Lula deve fazer algumas alterações entre os ministros do PT, com possíveis mudanças em vários ministérios”, afirmou.

Ele também citou a possibilidade de novos nomes de partidos aliados, e até mesmo de ministros de fora do PT, fazendo uma alusão à especulação em Brasília sobre quem ocupará as novas posições: “Essa reforma ministerial está sendo mantida em segredo, e até os melhores fofoqueiros de Brasília ainda não conseguiram decifrar o que Lula fará nos próximos dias ou semanas”, disse o senador.

Entre os nomes cotados, Carvalho mencionou a possibilidade de Gleisi Hoffmann ser escalada para um ministério, embora sem maiores detalhes sobre qual pasta. Sobre o ministro Alexandre Padilha, o senador destacou seu fortalecimento dentro do governo, afirmando que ele continua com o “apoio firme do presidente Lula”.

Petróleo na Amazônia

A exploração do petróleo na Bacia Amazônica também foi pauta da entrevista. Carvalho defendeu a necessidade de o Brasil explorar a riqueza presente na região, mas com responsabilidade ambiental. “O Brasil não pode abrir mão de explorar essa riqueza”, declarou, destacando que, enquanto países como a Venezuela e as Guianas avançam na exploração, o Brasil está “atrasado nesse processo”. O senador ainda garantiu que a Petrobras possui a tecnologia necessária para garantir a produção com proteção ao meio ambiente.

PT e os desafios da atualidade

Em relação ao PT e aos tempos difíceis em que o país vive, o senador destacou a necessidade de renovação no partido, mas sem perder seus valores fundacionais. “O partido precisa se adaptar a essa nova realidade, sem perder suas origens e seu compromisso com a solidariedade, a compaixão e a justiça social”, comentou.

Carvalho também ressaltou a importância de o PT enfrentar questões como o racismo e outras formas de discriminação, destacando a necessidade de diálogo e renovação dentro do partido, sem renunciar a seus princípios históricos.

Sem anistia!

Por fim, o senador fez uma declaração contundente contra a anistia a quem comete crimes contra a democracia. Carvalho foi enfático ao afirmar que o país não pode permitir que os responsáveis pelos ataques às instituições democráticas fiquem impunes: “Não podemos permitir que aqueles que organizaram e planejaram ataques às nossas instituições escapem impunes”, concluiu.

Texto e foto assessoria senador Rogério Carvalho