SENADOR ROGÉRIO ANUNCIA DESTINAÇÃO DE R$ 22 MILHÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

Anúncio foi feito durante posse do novo superintendente do DNOCS em Sergipe e reforça o compromisso do mandato do líder do PT no Senado Federal e a parceria entre o governo federal e os municípios sergipanos no enfrentamento à seca

Na manhã desta sexta-feira, 23, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou da solenidade de posse do Dr. Vander Costa como novo superintendente do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) em Sergipe. O órgão, vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, é responsável por executar políticas públicas voltadas ao combate à seca e ao desenvolvimento sustentável no semiárido nordestino.

Durante o evento, realizado em Aracaju, o grande destaque foi o anúncio feito pelo senador: a destinação de R$ 22 milhões em emendas do orçamento da União para a construção de cisternas e poços artesianos em municípios sergipanos afetados pela seca.

“Vamos remanejar quase R$ 22 milhões para atender as demandas das comunidades e dos municípios, garantindo água de qualidade na porta das casas das pessoas, sem depender de carro-pipa, porque é um absurdo termos localidades sem água, sendo que, com menos de R$ 300 mil, conseguimos instalar um poço completo, com caixa d’água, bomba, energia solar e autonomia para as famílias”, afirmou o senador.

Desenvolvimento com inclusão e justiça social

O parlamentar reforçou que o DNOCS, assim como a Codevasf, é um exemplo de órgão federal com capacidade de execução e entrega, e que se torna ainda mais estratégico diante dos desafios atuais do país. “Neste momento em que o país se reestrutura, nosso desafio é garantir crescimento econômico com distribuição de riqueza. Crescimento sem justiça social não é desenvolvimento de verdade”, destacou o senador.

Rogério Carvalho também lembrou que o governo Lula tem investido fortemente na inclusão social por meio de programas de transferência de renda. “O governo do presidente Lula hoje transfere cerca de R$ 400 bilhões por ano em programas sociais. Isso sustenta o crescimento, fortalece o comércio, reduz a pobreza e aquece a economia”, comentou.

Indústria nacional e saúde também são prioridade

O senador pontuou, ainda, que os investimentos não se limitam à área social. O setor industrial também está sendo impulsionado com investimentos robustos. “Na saúde, por exemplo, há mais de R$ 40 bilhões sendo aplicados via BNDES para reestruturar a indústria médica nacional. Estamos falando de medicamentos, equipamentos e insumos hospitalares. No total, são mais de R$ 1 trilhão para reconstruir a nova indústria brasileira”, ressaltou Rogério.

“O crescimento econômico de 2024 não foi puxado apenas pelo agronegócio. A indústria nacional está voltando a crescer, e isso é muito importante”, acrescentou.

Um novo tempo para o DNOCS em Sergipe

O novo superintendente do DNOCS, Dr. Vander Costa, celebrou o momento como um marco em sua trajetória profissional e no fortalecimento do órgão.

“Hoje é um dia altamente significativo para mim e para o DNOCS. Representa uma grande conquista profissional, um novo desafio. É uma honra integrar uma entidade criada há mais de 100 anos para combater a seca, especialmente no Nordeste”, declarou.

Ele também destacou o compromisso da nova gestão com o municipalismo e a proximidade com os gestores locais. “O DNOCS entra agora em um novo tempo, com uma gestão comprometida em intensificar sua atuação nos municípios, levando soluções concretas para quem mais precisa”, disse.

“O senador Rogério Carvalho é um dos grandes pilares no encaminhamento de recursos para o DNOCS. Sua presença e apoio são fundamentais. Vamos caminhar juntos. Tenho certeza de que faremos muito por Sergipe”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos