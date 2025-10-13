ROGÉRIO APRESENTA PROJETOS VOLTADOS À INCLUSÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE, ESPORTES E SEGURANÇA JURÍDICA

Nesta segunda-feira, 13, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) apresentou cinco novos projetos de lei que abrangem áreas fundamentais como meio ambiente, inclusão social, relações de trabalho e desenvolvimento esportivo. As propostas reforçam o compromisso do parlamentar com uma agenda voltada à justiça social, sustentabilidade e modernização da legislação brasileira.

O Projeto de Lei nº 5103/2025 propõe incluir a poluição luminosa como modalidade do crime de poluição previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A proposta define poluição luminosa como a emissão de luz artificial em níveis ou condições fora dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais, e busca responsabilizar quem causar danos à saúde, à fauna, à flora ou ao bem-estar da população.

Segundo Carvalho, a medida tem um caráter de atualização legal e de proteção à vida. “A poluição luminosa é um dos grandes problemas ambientais do nosso tempo. Afeta a saúde humana, a biodiversidade e até a segurança pública. Precisamos modernizar nossa legislação para proteger não apenas o meio ambiente, mas a própria qualidade de vida nas cidades”, explicou.

O senador lembrou, ainda, que países como Coreia do Sul, Reino Unido e França já possuem legislações específicas sobre o tema, e que o Brasil precisa avançar na mesma direção.

Incentivo à inclusão de pessoas idosas no mercado de trabalho

O Projeto de Lei nº 5102/2025, também apresentado por Rogério, busca criar um novo critério de desempate em licitações públicas: empresas que participem de programas de profissionalização e admissão de pessoas idosas terão prioridade.

“Não podemos aceitar que trabalhadores experientes sejam descartados pelo simples fato de envelhecer. O Estado tem o dever de usar seu poder de compra para incentivar as empresas a abrir espaço para os mais velhos”, destacou Rogério Carvalho.

De acordo com ele, a proposta complementa o Estatuto da Pessoa Idosa e responde a um cenário preocupante: apenas 1% dos cargos em empresas brasileiras são ocupados por pessoas com mais de 65 anos.

Expansão do modelo da SAF para todos os esportes

Já o Projeto de Lei nº 5101/2025 propõe a criação da Sociedade Anônima Esportiva (SAE), estendendo o modelo de governança e transparência da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para todas as modalidades esportivas. “O regime da SAF transformou o futebol, trouxe transparência e atraiu investimento privado. Agora queremos garantir que o vôlei, o basquete, a natação e até os esportes olímpicos e paralímpicos também tenham as mesmas condições de desenvolvimento”, afirmou o senador.

A proposta busca, com isso, profissionalizar a gestão esportiva, facilitar o acesso a crédito e fortalecer a formação de atletas, contribuindo para o crescimento do esporte nacional.

Mais segurança jurídica na Justiça do Trabalho

Com o Projeto de Lei nº 5100/2025, Rogério Carvalho propõe incluir na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) a obrigatoriedade da apresentação do documento que comprove a condição de preposto do empregador em audiências trabalhistas. “A ausência desse documento tem gerado insegurança jurídica e interpretações divergentes. O que queremos é dar clareza à lei e evitar prejuízos tanto para trabalhadores quanto para empregadores”, detalhou o parlamentar.

O PL, continuou Rogério, aponta para a consolidação de uma prática forense já adotada, garantindo maior segurança e previsibilidade nos processos trabalhistas.

Licitações com foco na inclusão de pessoas com deficiência

Por fim, o senador Rogério também apresentou o Projeto de Lei nº 5099/2025 inclui como critério de desempate em licitações públicas a contratação de pessoas com deficiência acima dos percentuais mínimos exigidos por lei. “Cumprir a Lei de Cotas é o mínimo. Mas queremos incentivar as empresas a irem além, tornando o processo licitatório uma ferramenta efetiva de inclusão e cidadania”, ressaltou Rogério Carvalho.

A proposta se apoia em princípios constitucionais de dignidade, igualdade e inclusão social, e em normas internacionais como a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. “Nosso mandato tem o compromisso de propor soluções concretas para melhorar a vida das pessoas. Cada projeto que apresentamos nasce desse propósito: tornar o Brasil mais justo, mais sustentável e mais humano”, concluiu o parlamentar.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes