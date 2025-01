Rogério Carvalho assume a liderança do PT no Senado

Com trajetória política sólida e histórica relação de lealdade ao presidente Lula, senador sergipano se destaca como uma das principais vozes de defesa do Governo e do Partido dos Trabalhadores

Nesta sexta-feira, 31, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) inicia 2025 em uma posição de destaque ao assumir a liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal. Médico de formação e militante histórico do PT, Rogério acumula uma trajetória política marcada pelo compromisso com a inclusão social, a saúde pública e a defesa dos direitos fundamentais. Sua nova função reforça o reconhecimento de sua habilidade como articulador político e sua capacidade de conduzir pautas estratégicas para o governo do presidente Lula.

A escolha de Rogério como líder da bancada petista no Senado não é casual. Ele reúne uma experiência extensa na gestão pública e no legislativo. Antes de ingressar na política nacional, iniciou sua carreira política como secretário municipal de Saúde de Aracaju, onde implementou mudanças que fortaleceram o atendimento à população, a exemplo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, que logo se tornou referência em todo o Brasil. Como secretário estadual de Saúde de Sergipe, liderou programas voltados à ampliação do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, inovando a forma de fazer política pública de saúde ao criar 102 clínicas de saúde da família, 8 hospitais regionais, centros de especialidades odontológicas, caps, farmácias populares, entre outros. Já no Parlamento, consolidou sua trajetória como deputado estadual, deputado federal e, desde 2019, como senador da República. Sua passagem como Primeiro-Secretário da Mesa Diretora do Senado também comprovou sua capacidade de atuar em articulações políticas de alta complexidade.

No Senado, Rogério também já se destacou pela defesa de pautas fundamentais, como a valorização do SUS, a proteção de direitos trabalhistas e a garantia de políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais. Sua atuação alinhada ao governo Lula reforça sua importância como peça-chave na articulação política do Congresso Nacional.

“Assumir a liderança do PT no Senado é um grande desafio, mas também uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com o povo brasileiro. Vamos trabalhar para garantir a continuidade do projeto político liderado pelo presidente Lula, que visa construir um país mais justo e igualitário”, declarou Rogério.

Como líder, o senador será responsável por organizar a atuação da bancada petista em pautas prioritárias, indicar membros para comissões importantes, e participar de decisões estratégicas no Senado, incluindo a definição de votações relevantes para o governo federal. Além disso, Rogério terá o papel de articular as demandas da sociedade com as estratégias do partido, fortalecendo o diálogo com movimentos sociais e lideranças de base.

Rogério Carvalho assume essa função em um momento desafiador para o Brasil, quando a governabilidade e a articulação política são essenciais para implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico e social. Sua liderança, construída ao longo de anos de dedicação à política, reflete seu comprometimento com Sergipe e com o país. “Nossa missão é assegurar que as demandas do povo cheguem ao centro das decisões e que possamos avançar com as mudanças estruturais necessárias para garantir um Brasil mais solidário e democrático”, destacou.

Com uma trajetória que combina experiência técnica e visão política, o senador sergipano agora assume a responsabilidade de liderar uma das bancadas mais importantes do Congresso. Sua atuação será estratégica para garantir a estabilidade do governo e a aprovação de medidas que beneficiem tanto Sergipe quanto o Brasil. “Vamos ajudar a construir um Senado que esteja à altura dos desafios do nosso tempo, sempre com foco na defesa da democracia e nos interesses do povo brasileiro”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes