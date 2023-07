Rogério Carvalho destaca a importância dos biocombustíveis e energias renováveis em encontro com representantes do Brics

Durante as discussões sobre biocompatíveis e energias renováveis na viagem oficial à Índia, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) trouxe uma análise sobre a importância dessas tecnologias para o setor de transportes e sua relevância na luta por melhores condições climáticas. O encontro foi realizado na última sexta-feira, 21, e contou com a presença de países pertencentes ao Brics, além de especialistas do setor de transportes e industriais.

O senador defendeu o uso de biocombustíveis e ressaltou que as tecnologias de veículos flex e a tecnologia de veículos movidos a bateria, impulsionadas pela indústria de produção de biocombustíveis, são resultados de políticas de incentivo bem-sucedidas. Ele destacou o papel do Brasil como um grande difusor dessas experiências positivas.

“Entendemos que essas tecnologias melhoram as nossas condições climáticas e que podem ajudar o mundo a encontrar um equilíbrio”, afirmou o senador Rogério Carvalho, enfatizando os benefícios dessas soluções para o meio ambiente.

Diferentemente dos combustíveis convencionais, continuou Rogério, os biocombustíveis são produzidos a partir de fontes renováveis, como biomassa, óleos vegetais, resíduos orgânicos, entre outros. “Sua utilização reduz significativamente a emissão de gases tóxicos na atmosfera, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental e mitigando os efeitos das mudanças climáticas”, comentou Carvalho.

Com a defesa enfática do uso de biocombustíveis e energias renováveis, ele também demonstrou sua preocupação com o meio ambiente e seu comprometimento em trazer para o Brasil ideias e soluções sustentáveis para o setor de transportes, contribuindo para um futuro mais verde e promissor.

“O Brasil pode ser um grande difusor dessas tecnologias bem-sucedidas. Portanto, defenderemos o uso dessas soluções para aprimorar nossas condições climáticas globais e encontrar um equilíbrio para o futuro”, concluiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação