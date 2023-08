Rogério Carvalho destaca investimento em sustentabilidade e agropecuária brasileira durante agenda nos Emirados Árabes

Em visita ao país, senador sergipano e comitiva do Mapa buscam parcerias com fundos de desenvolvimento e empresas para promover a produção sustentável do Brasil

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) está em missão oficial nos Emirados Árabes Unidos e, nesta terça-feira, 1º, participou de uma importante reunião com o Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADFD). Durante o encontro, o parlamentar ressaltou a relevância de investir em sustentabilidade e destacou o potencial da agropecuária brasileira para uma produção consciente, alinhada com as mudanças climáticas e as demandas globais.

Em um encontro com a Al Dahra Agricultural Company, Carvalho, acompanhado de uma comitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), discutiu as possibilidades de produção sustentável no Brasil. “Temos dialogado sobre a importância de adotar práticas agrícolas responsáveis, visando à preservação do meio ambiente e o fornecimento de alimentos de qualidade”, explicou.

Já na Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), a comitiva apresentou ao CEO Food and Agricultures, Gil Adotevi, as diversas oportunidades de parceria com o setor de agronegócios do Brasil. “Essas discussões incluíram possíveis cooperações técnicas, expansão das relações comerciais e investimentos em sustentabilidade”, comentou.

“O Brasil continua focado na intensificação da produção sustentável de alimentos e na ampliação das parcerias técnicas e comerciais. Pois o compromisso do nosso país é enfrentar os desafios das mudanças climáticas e contribuir para as necessidades globais”, acrescentou.

Carvalho reforçou, ainda, que essas reuniões nos Emirados Árabes Unidos marcam um passo importante para o fortalecimento das relações entre os dois países. “Com isso, estamos reafirmando o compromisso do Brasil em promover uma produção agropecuária responsável e alinhada com a sustentabilidade global”, concluiu.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação