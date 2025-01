ROGÉRIO CARVALHO DESTACA PRIORIDADES NA LIDERANÇA DO PT NO SENADO E COMENTA PRINCIPAIS PAUTAS PARA 2025

Na manhã desta quarta-feira, 22, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou de uma entrevista ao programa Balanço Geral Manhã Sergipe, da TV Atalaia, afiliada da Rede Record, e destacou os desafios de sua nova função como líder do Partido dos Trabalhadores no Senado, que assumirá a partir de fevereiro, fez um balanço de seu mandato e discutiu temas de interesse para Sergipe e o país, como reforma tributária, geração de emprego e fortalecimento de programas sociais.

Na oportunidade, ele também apresentou um panorama das ações realizadas ao longo do último ano, ressaltando o avanço na regulação da inteligência artificial, tema aprovado no Senado em 2024. “Sobre inteligência artificial, aprovamos o texto no final do ano passado. Não acredito que haverá grandes alterações na Câmara, mas, se houver, o texto voltará ao Senado. Creio que teremos uma legislação adequada ao momento, possivelmente com aprimoramentos, como maior atenção ao conteúdo a que crianças e a população em geral são expostas”, afirmou.

“O presidente Lula já sinalizou um grande debate sobre o tema. A questão central é que, ao propor regulação, o embate surge com a acusação de censura. No entanto, o que vemos atualmente é que as próprias big techs exercem algum tipo de controle sobre determinados influenciadores ou conteúdos. Precisamos buscar equilíbrio e justiça na exposição de ideias, garantindo que o debate político seja mais igualitário”, acrescentou.

Outro ponto abordado pelo senador teve relação com as discussões em torno da redução da jornada de trabalho. “O projeto que relato é de 2015, mas esse debate remonta a 1988. Ele propõe uma jornada de 40 horas semanais, reduzindo gradativamente para 36 horas. Isso beneficiará os trabalhadores mais vulneráveis, como balconistas, operários e agricultores, que atualmente trabalham seis dias por semana. A ideia é garantir mais qualidade de vida sem prejudicar a economia”, explicou.

Liderança do PT no Senado

Questionado sobre sua nova função como líder do PT no Senado, que assume a partir do mês de fevereiro, Rogério enfatizou a importância e responsabilidade da missão, considerando como uma grande oportunidade, também, para Sergipe. “A liderança é um espaço nobre dentro do Parlamento porque são os líderes que definem a pauta que vai à votação. Todos os temas relevantes passam pelos líderes, e isso proporciona maior contato com diversos ministérios, além de aumentar a força para resolver questões de interesse do país e do nosso Estado. É fundamental aproveitar essa oportunidade para trazer benefícios à nossa população”, ressaltou.

“A força do líder, junto ao presidente do Senado e ao governo, é maior do que quando você exerce o mandato isoladamente. Como líder, você fala em nome de uma bancada, o que facilita a viabilização de demandas estruturantes para o nosso Estado”, complementou.

Movimento ‘Volta, Petrobras’

Ainda durante a entrevista, Rogério Carvalho falou sobre a relevância da Petrobras para Sergipe, reforçando sua atuação para garantir o retorno de investimentos no Estado. “A Petrobras é estratégica para o nosso Estado. Liguei para o governador pedindo articulação para evitar mudanças no programa de aceleração da transição energética, o que possibilitou o início dos investimentos nas FAFENs em Sergipe, Bahia e outras regiões”, comentou.

“Além disso, lutamos para que o comando das operações seja sediado novamente em Sergipe, aproveitando a estrutura já existente”, reiterou.

Perspectivas para 2025

Para o novo ano, o senador revelou alguns dos focos de atuação do seu mandato, tanto em Brasília quanto em Sergipe. “Encerramos 2024 com índices positivos: desemprego em 6,1%, inflação controlada e aumento da massa salarial. Para 2025, nosso foco é isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, regulamentar as big techs, aumentar a justiça tributária e aprimorar a gestão do SUS. Queremos garantir que o povo mais pobre sofra menos, com mais dignidade e acesso aos serviços públicos”, disse.

“Nosso mandato é exercido por um membro do Partido dos Trabalhadores, mas é um mandato de todo o povo sergipano. Por isso, trabalho para atender todas as lideranças, prefeitos e prefeitas, sem distinção partidária, em prol dos interesses do nosso Estado”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Janaína Santos