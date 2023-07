Rogério Carvalho destina cerca de R$ 10 milhões em equipamentos para municípios

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) realizou, nesta segunda-feira, 10, a entrega de equipamentos agrícolas e de serviços urbanos para associações e prefeituras de dez municípios sergipanos. A solenidade ocorreu na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju.

Desta vez, o mandato do senador Rogério Carvalho conseguiu destinar cerca de R$ 10 milhões em equipamentos para os municípios de Malhador, Ribeirópolis, Canindé de São Francisco, Simão Dias, São Domingos, Nossa Senhora das Dores, Feira Nova, Graccho Cardoso, Monte Alegre de Sergipe e

Pinhão. “Fizemos a entrega de mais de R$ 10 milhões em investimentos para equipamentos para os municípios e organizações da sociedade civil que trabalham com a agricultura familiar”, destacou o senador.

Os equipamentos entregues nesta segunda incluiriam carregadeira, motoniveladora, caminhão basculante, patrula mecanizada, caminhão compactador, kit de fabricação de farinha, tratores, colhedora e veículos de passeio. “Esse é um dos resultados do nosso mandato no Senado Federal”, completou Rogério.

Gratidão

Presentes na solenidade, os prefeitos de Simão Dias e Ribeirópolis, Cristiano Viana e Rogério Sobral, respectivamente, ressaltaram a importância do mandato do senador Rogério Carvalho para os municípios sergipanos. “O senador Rogério já fez várias doações de veículos para a nossa cidade, e também vem ajudando a saúde do nosso município. Hoje recebemos um caminhão basculhante, que é um coletor de lixo que irá ajudar na limpeza tanto da cidade quanto dos povoados”, comentou o prefeito Cristiano.

“A gente vinha sofrendo muito por conta dessa demanda e esse caminhão vai ajudar muito na limpeza pública de Simão Dias”, acrescentou.

Sobral, por sua vez, disse que o senador Rogério “vem ajudando muito, não apenas na minha gestão, mas na gestão anterior também ele ajudou muito Ribeirópolis e, graças a Deus, agora mais do que nunca essa ajuda vem intensificando”. “Por isso quero agradecer em nome de toda a população ribeirãopolense, ao senador Rogério Carvalho por estar nos enviando esse veículo caçamba para a nossa cidade e que vai nos ajudar muito”, ressaltou.

“Em todas as demandas que a gente vem necessitando, e assim que a gente faz a solicitação, o senador Rogério Carvalho agiu de imediato para atender ao nosso pedido e hoje recebemos das mãos do senado mais uma caçamba, mais um veículo para nossa cidade”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos