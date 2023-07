Rogério Carvalho discute cooperação na transição energética global

Na terça-feira, 18, o senador Rogério Carvalho (PT/SE), que está em viagem oficial à Índia, representando o Brasil em importantes discussões sobre cooperação na transição energética global, comentou sobre a oportunidade de se reunir com alguns ministros indianos, incluindo o do Transporte e das Relações Exteriores, para abordar temas cruciais relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

Durante o encontro, o senador Carvalho destacou a necessidade da interlocução entre Brasil e Índia no âmbito do Brics, que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele ressaltou a relevância de esses países unirem esforços e influenciarem ações conjuntas contra as mudanças climáticas, visando um futuro mais sustentável.

“A parceria Brasil-Índia é crucial, pois enfrentamos desafios e oportunidades semelhantes. Destacamos a interlocução com o Brics, influenciando ações contra as mudanças climáticas”, afirmou o senador Carvalho durante a reunião.

Além disso, o senador ressaltou a busca por soluções conjuntas na transição energética, visando servir de exemplo para outras nações, enfatizando que, por meio da cooperação e do fortalecimento do Brics, é possível acelerar o progresso rumo a um futuro sustentável.

“Buscamos soluções conjuntas na transição energética, servindo de exemplo para outras nações. Com cooperação e fortalecimento do Brics, aceleramos rumo a um futuro sustentável”, declarou o senador Rogério Carvalho durante a reunião desta terça-feira.

Compromisso do Governo Lula

A viagem do senador à Índia e suas discussões com ministros indianos ressaltam o compromisso do presidente Lula em enfrentar os desafios ambientais globais e buscar parcerias internacionais para a construção de um mundo mais sustentável. “A interlocução entre Brasil, Índia e demais países do Brics mostra-se fundamental nesse processo, promovendo ações efetivas contra as mudanças climáticas e estimulando a transição energética em escala global”, disse.

Com isso, Rogério acredita que, para diminuir e para solucionar esse problema da emissão de gases, a Índia deveria se juntar aos demais países justamente por não ter ainda um programa de fontes renováveis, a exemplo da energia eólica, seria poderia ser uma das soluções.

Carvalho também falou sobre a questão da energia elétrica, citando ser uma provável despoluente, mas ressaltando que, na verdade, polui de outras formas, estendendo essa poluição de outras maneiras. “Por isso que, com essas cooperações e com a possibilidade de serem criadas novas indústrias de fontes de energia renovável, será possível uma evolução neste sentido”, disse.

“Portanto, é preciso encontrar a melhor solução de forma que haja o respeito ao meio ambiente e a preocupação, também, com as questões sociais as quais essa essa questão também está envolvida”, acrescentou.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação