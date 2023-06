Rogério Carvalho diz que coronel Lawand Júnior é “a vergonha do Exército Brasileiro e das Forças Armadas do Brasil”

Nesta terça-feira, 27, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) protagonizou um interrogatório incisivo e contundente na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos terroristas que abalaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro deste ano. O alvo de suas críticas foi o coronel Lawand Júnior, que teve conversas reveladas com o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Tenente-Coronel Mauro Cid, e o senador não poupou palavras para desmascarar as narrativas apresentadas pelo militar.

Em um tom assertivo, o senador Rogério Carvalho expôs as contradições do coronel Lawand Júnior, afirmando que o militar era “a vergonha do Exército Brasileiro e das Forças Armadas do Brasil”. Carvalho ressaltou a incapacidade do coronel de mudar o sentido dos fatos diante do contexto que se desenrolou nos últimos quatro anos, nos quais foram observadas diversas tentativas de ataque às instituições e ameaças à democracia.

“Vejo aqui que o coronel Lawand Júnior tem uma excelente formação, é uma pessoa muito inteligente e capaz de construir narrativas e distorcer ou tentar de alguma forma dar outro sentido ao que está escrito. Mas não é possível mudar o sentido do que está escrito diante do contexto”, afirmou o senador Carvalho durante o interrogatório.

O senador não se limitou a questionar as narrativas apresentadas pelo coronel Lawand Júnior. Ele também apontou a relação entre o militar e o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, além de mencionar conversas obtidas entre eles que indicavam um possível envolvimento na organização dos atos terroristas.

“O senhor pediu por Deus para que o Tenente-Coronel Cid lhe atendesse. O senhor pediu por Jesus para que o Tenente-Coronel Cid convencesse o presidente da república a dar ordem do golpe. Ele não deu ordem do golpe, mas ele clamou o golpe junto com o senhor. Junto com o Cid, junto com Villas Boas, junto com vários que envergonham essa instituição chamada Exército Brasileiro e as Forças Armadas do Brasil. Vocês envergonham as Forças Armadas Brasileiras. Vocês são o lixo das Forças Armadas Brasileiras porque deveria estar subordinado ao interesse da democracia, do Estado Democrático de Direito”, desmascarou o senador.

Papel crucial na tentava de golpe

O senador Rogério Carvalho também denunciou o papel do Coronel Lawand Júnior na instabilidade do país ao longo dos últimos quatro anos, mencionando sua falta de posicionamento quando o presidente retirou o controle de armas do Exército Brasileiro. “Essa medida abriu espaço para um possível golpe, colocando armas nas mãos da sociedade”, disparou.

Diante das acusações e das evidências apresentadas, o senador Rogério Carvalho defendeu que a justiça faça uma limpeza e exclua todas as pessoas envolvidas no planejamento e execução dos atos terroristas, a fim de preservar a imagem do Exército Brasileiro e das Forças Armadas do Brasil, além de garantir a defesa da democracia e dos interesses da população.

“O senhor vem aqui construindo narrativas sobre algo que está escrito. Não tem ninguém que não consiga saber discernir. Toda a sociedade tem discernimento e não adianta o senhor querer desfactualizar a realidade como se ela não tivesse existido”, afirmou.

Desrespeito à democracia e à constituição

Ainda em seu pronunciamento, o senador Rogério Carvalho disse que o comportamento do coronel Lawand Júnior, na CPMI, demonstrou um total descompromisso à democracia e à constituição. “Isso é desrespeitar a sociedade brasileira e o povo brasileiro. É achar que pode chegar aqui e construir uma narrativa doce, meiga, de alguém que não participou ativamente”, afirmou.

“Vocês urdiram o golpe e, quando o presidente não deu a ordem, orquestraram o 08 de janeiro para implantar o caos e defenderam uma tese que não existe na Constituição: do Exército como poder moderador, porque ele nunca foi poder moderador, pois o Brasil não tem mais poder moderador. São três poderes que se equilibram. Portanto, o que eu quero deixar bem claro é que vocês produziram a instabilidade durante quatro anos e vocês planejaram o golpe, porque vocês são o lixo que destrói a imagem do Exército e das Forças Armadas do Brasil”, acrescentou.

Laranjas podres

Carvalho concluiu seu pronunciamento lembrando a postura diferente dos integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos. “Veja o que fez o general dos Estados Unidos quando Trump tentou dar o golpe. Sabe o que ele respondeu? Nós não vamos ser contra e não vamos agir contra o nosso povo. Nós estamos aqui para defender o povo, os americanos, mas vocês se colocaram contra os brasileiros. É por isso que vossa excelência merece estar onde está”, ressaltou.

“Vocês são o lixo do Exército Brasileiro e é preciso que a justiça faça uma limpeza e exclua todas as laranjas podres que tentaram o golpe contra o Brasil, contra a democracia e contra os brasileiros. Porque morreria gente inocente pelas mãos de vocês que deveriam defender o povo brasileiro”, finalizou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação