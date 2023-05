Rogério é o parlamentar de Sergipe com mais emendas empenhadas em 2023

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE) tem se destacado no cenário político brasileiro pela sua forte atuação com foco no desenvolvimento de Sergipe. Em suas ações, o petista tem destinado um grande volume de emendas e recursos para seu estado, fazendo com que Sergipe receba cada vez mais investimentos para áreas essenciais, como saúde e assistência social.

De acordo com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal (SIOP), o mandato do Senador Rogério Carvalho já tem empenhado R$ 8,2 milhões de reais para seu estado somente em 2023. Esses recursos, conforme relatório, foram destinados para a Saúde e Assistência Social, e o colocam como o parlamentar que mais empenhou emendas para o estado entre todos os parlamentares sergipanos no Congresso Nacional.

“Temos compromisso com Sergipe e trabalhamos para levar cada vez mais recursos para nosso estado. Só este ano, já temos R$ 8,2 milhões empenhados na Saúde e Assistência Social de Sergipe. Emendas impositivas, ou seja, nenhum tipo de interferência irá impedir a chegada dessas verbas para nosso povo”, afirmou.

Com essa postura comprometida e atuante, o Senador Rogério Carvalho tem se mostrado um representante legítimo dos interesses do povo sergipano, lutando por mais investimentos e desenvolvimento para a região. “Nossa atuação tem sido efetiva e incansável para levar mais recursos e oportunidades para todos os municípios sergipanos”, garantiu.

Os dados referentes às emendas parlamentares são públicos e podem ser consultados por qualquer cidadão ou cidadã através do Painel de Emendas do Siga Brasil (https://www9.senado.leg.br/painelemendas).

Primeira Secretaria

Além da atuação enquanto parlamentar, o trabalho do senador Rogério Carvalho à frente da 1ª Secretaria do Senado Federal tem se revelado de maneira positiva, sobretudo no empenho de esforços para fomentar o desenvolvimento e a geração de renda em todo o país.

“Nosso trabalho tem sido reconhecido por diversos setores da sociedade, que enxergam em nosso mandato o real comprometimento com os interesses da população brasileira”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes