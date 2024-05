Rogério Carvalho se posiciona contrário à PEC da privatização das praias

Nesta segunda-feira, 27, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) se posicionou contrário à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3/2022 que busca transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, hoje sob o domínio da Marinha, para estados, municípios e proprietários privados.

De acordo com Carvalho, essa medida trará desconforto à população, que tem as praias e rios como espaços públicos de lazer para todos. “Essa é uma medida completamente indiscriminada que poderá gerar desconforto à população, por isso nós somos contra. Ainda mais, depois de toda essa catástrofe climática que temos visto ocorrer no estado do Rio Grande do Sul. O que essa PEC propõe é mais um absurdo que precisa ser derrotado no Senado Federal”, ressaltou.

“As praias e rios não podem ser privatizados, porque são bens públicos e pertencem a todos os brasileiros e brasileiras”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes