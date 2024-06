ROGÉRIO  CELEBRA ANÚNCIO DE ENVIO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA SERGIPE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) comentou, nesta quarta-feira, 26, sobre as recentes informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, que anunciou um total de 1.042 novas vagas para o edital do 38º ciclo do Programa Mais Médicos. Segundo o parlamentar, o programa irá atender diversos municípios brasileiros, incluindo alguns sergipanos que serão contemplados por ações importantes.

Com a divulgação da 2ª chamada do edital, Carvalho comemorou a confirmação de novas vagas desocupadas identificadas no período de corte, que ocorreu entre os dias 19 de abril e 7 de junho. “Entre as novas vagas ofertadas, sete serão destinadas ao estado de Sergipe, incluindo os municípios de Aquidabã, Aracaju, General Maynard, São Cristóvão, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba”, revelou.

Além disso, o senador relembrou sobre sua atuação, ainda enquanto deputado federal, para que o Programa Mais Médicos fosse criado no Brasil, ressaltando a importância do programa para o avanço do atendimento em saúde por todo o país. “Toda vez que é lançado um edital para contratar médicos no Brasil, eu me lembro que eu fui o relator do Mais Médicos, a primeira versão. E agora, nesta etapa, serão contratados médicos para os municípios sergipanos. É o nosso trabalho, o trabalho do presidente Lula, chegando a você para cuidar da sua saúde”, disse.

Ele destacou, também, a importância dessas novas vagas para fortalecer a assistência médica nas regiões mais vulneráveis do estado, garantindo acesso à saúde para a população que mais necessita. “A criação dessas oportunidades não só ampliará a cobertura dos serviços de saúde, mas também contribuirá para a redução das desigualdades dos nossos municípios, promovendo um sistema mais equitativo e inclusivo”, ressaltou.

“Essa ação do presidente Lula será importantíssima para os sergipanos e sergipanas, pois ampliará o atendimento à saúde de maneira mais ampla e acessível para todos”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes