Rogério celebra expansão do Hospital Universitário de Lagarto

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) comemorou nesta segunda-feira, 10, o anúncio feito pelo presidente Lula sobre a expansão do número de leitos do Hospital Universitário de Lagarto. De acordo com o Governo Federal, a capacidade da unidade será duplicada, atendendo a uma demanda crescente por serviços de saúde na região.

O investimento total do governo Lula para a expansão do hospital é de R$ 50 milhões. “Este aporte significativo permitirá não apenas a ampliação da infraestrutura hospitalar, mas também a melhoria dos serviços prestados aos sergipanos e sergipanas“, disse Rogério.

Carvalho destacou, ainda, a importância do investimento para o estado de Sergipe. “A duplicação dos leitos do Hospital Universitário de Lagarto é um passo fundamental para garantir um atendimento de qualidade à nossa população. Esse investimento reflete o compromisso do governo federal com a saúde e o bem-estar dos sergipanos”, afirmou.

“A expansão do Hospital Universitário de Lagarto é uma vitória para a região, que terá sua capacidade de atendimento ampliada, proporcionando melhores condições de tratamento e recuperação para os pacientes. Muito obrigado, presidente Lula”, acrescentou o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ricardo Stuckert