Rogério celebra sanção do Programa Escola em Tempo Integral

Nesta segunda-feira, 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o Programa Escola em Tempo Integral, visando ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica em todo o Brasil nos anos de 2023 e 2024. O investimento de R$ 4 bilhões, de acordo com o anunciado pelo Governo Federal, permitirá que estados, municípios e o Distrito Federal expandam a oferta de jornada em tempo integral em suas redes. A meta posterior é alcançar cerca de 3,2 milhões de matrículas até o ano de 2026.

Nas redes sociais, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) enalteceu a iniciativa, destacando o compromisso com o futuro das crianças e jovens brasileiros. Para ele, o programa representa um avanço significativo na qualidade da educação do país. “Investir R$ 4 bilhões nesse projeto mostra o compromisso com o futuro das crianças e jovens brasileiros. A meta é atingir 50% das escolas com 25% de alunos em tempo integral até 2024. Isso mudará a qualidade da educação do país”, afirmou.

A proposta de educação em tempo integral, segundo Carvalho, proporciona uma formação mais completa e um ambiente propício para o desenvolvimento dos estudantes. Ele revelou que esse investimento e empenho trarão resultados positivos para a educação no Brasil. “A educação em tempo integral pode proporcionar uma formação mais completa e um ambiente propício para o desenvolvimento dos estudantes. Esse investimento e empenho trarão resultados positivos para a educação no Brasil”, destacou.

Carvalho ressaltou, ainda, a dedicação do presidente Lula no avanço da educação do Brasil, acrescentando que, ao expandir o programa Escola Integral com um investimento de R$ 4 bilhões, o país terá a meta de alcançar 50% das escolas com 25% de alunos em tempo integral até 2024. “Esse é um passo importante em direção a uma educação mais completa e de qualidade para as futuras gerações”, reforçou.

“Com dedicação à educação, o presidente Lula expande o programa Escola Integral com um investimento de R$ 4 bilhões. A meta é alcançar 50% das escolas com 25% de alunos em tempo integral até 2024”, acrescentou.

Rogério Carvalho também informou que esses investimentos resultarão em uma maior qualidade no ensino de milhares de crianças e adolescentes em todo o país. “Isso irá beneficiar a formação dos estudantes e, sem dúvida, impulsionará o progresso do Brasil. É um passo importante em direção a uma educação mais completa e de qualidade para as futuras gerações”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação