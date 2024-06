ROGÉRIO COBRA AÇÕES EMERGENCIAIS DO GOVERNO DO ESTADO PARA PROTEGER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SERGIPE

Nesta quinta-feira, 27, o portal Mangue Jornalismo revelou uma preocupante estatística: Sergipe lidera os registros de estupro e estupro de vulnerável no Nordeste, superando a média nacional. A denúncia, baseada em dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostrou que o estado registra 40,1 casos por 100 mil habitantes, ultrapassando o Piauí (38) e o Maranhão (33,5).

A divulgação desses dados gerou uma reação imediata do senador Rogério Carvalho (PT/SE), que manifestou profunda preocupação com a alarmante situação. Ele cobrou do Governo do Estado uma resposta urgente e ações emergenciais para enfrentar o problema. “O Governo do Estado precisa abrir os olhos urgentemente para essa situação e, em vez de gastar milhões em realização de festas e contratação de cabos eleitorais em ano de eleição, investir em políticas públicas e ações de segurança para proteger nossas crianças e adolescentes”, disparou.

“O aumento dos casos de estupro e estupro de vulnerável em Sergipe é inaceitável. Precisamos proteger nossas crianças e adolescentes com políticas públicas efetivas e uma ação rápida do governo estadual”, afirmou Carvalho, destacando que a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes sergipanos devem ser prioridades absolutas.

Além disso, Rogério enfatizou que o combate a esses crimes exige um esforço conjunto entre as autoridades estaduais e a sociedade civil. “É necessário fortalecer as medidas de prevenção, melhorar o suporte às vítimas e punir os agressores com rigor”, pontuou o senador.

“Portanto, precisamos enfrentar este problema com urgência e eficiência, porque este é um fato que afeta diretamente a vida de milhares de sergipanos. Por isso, vamos continuar pressionando por respostas concretas e ações efetivas com foco na segurança e proteção das crianças e adolescentes de Sergipe”, acrescentou.

