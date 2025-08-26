ROGÉRIO COMENTA PLANO DE TRABALHO DA CPMI DO INSS E DESTACA ATUAÇÃO CÉLERE E RESPONSÁVEL DE LULA

Líder do Governo no Senado em exercício afirmou que comissão vai apurar responsabilidades entre 2015 e 2025, incluindo empréstimos consignados, e destacou que quase 80% das vítimas já foram ressarcidas pelo governo Lula

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder do Governo no Senado em exercício, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 26, onde comentou a apresentação do plano de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo ele, o plano aprovado terá um recorte temporal de dez anos, abrangendo gestões de diferentes governos. “Esse plano vai se concentrar no período de 2015 a 2025. Devem ser chamados todos os diretores de benefícios, independentemente do governo nesse intervalo. A abrangência do fato determinado incluirá também a questão dos consignados”, explicou.

Investigações sobre consignados e descontos indevidos

Carvalho ressaltou que o objetivo da CPMI é apurar responsabilidades e garantir transparência para a sociedade. “Creio que teremos um trabalho pautado pelo bom senso e com o objetivo de esclarecer o que aconteceu, principalmente identificando aqueles que têm responsabilidade pelos descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas do INSS”, afirmou.

O líder do Governo em exercício destacou, ainda, que as convocações a serem feitas pela CPMI passarão por votação. “Esperamos que sejam aprovadas pessoas que possam, de fato, esclarecer o que aconteceu, aquelas sobre as quais existam indícios de responsabilidade. Isso não deve nem beneficiar, nem atrapalhar ninguém. É necessário para que possamos esclarecer os fatos e dar à opinião pública a oportunidade de conhecer quem, de fato, causou prejuízos aos aposentados e pensionistas”, defendeu.

Governo Lula já ressarciu 80% das vítimas

Durante a entrevista, Carvalho lembrou que o governo do presidente Lula já tomou medidas concretas para reparar os danos causados pelas fraudes. “É importante ressaltar que o governo já ressarciu quase 80% dos aposentados e pensionistas prejudicados por esses descontos indevidos, e esse processo continua em andamento”, reforçou.

E, ao ser questionado, sobre a indicação do deputado Duarte como vice-presidente da comissão, o senador Rogério frisou que “o governo propôs o nome do Duarte, e a oposição acatou”. “Portanto, isso abre espaço para o diálogo, para a conversa e para um trabalho mais fluido da CPMI”, avaliou.

“Os trabalhos da CPMI devem avançar com responsabilidade, equilíbrio e transparência, e a apuração deve resultar em respostas concretas à população e em medidas de proteção aos aposentados e pensionistas contra novos golpes, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes