ROGÉRIO CONFIRMA PRESENÇA DE LIDERANÇAS NACIONAIS DO PT EM LANÇAMENTO DA PRÉ-CANDIDATURA DE CANDISSE

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) anunciou, em entrevista concedida à Rádio Rio FM Aracaju, nesta segunda-feira, 03, a presença de lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores no evento de lançamento oficial da pré-candidatura da jornalista Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju, confirmado para a próxima sexta-feira, dia 07. O ato acontecerá no Clube Cotinguiba, a partir das 17h, e reforça o apoio da executiva nacional, estadual e municipal do PT à escolha de Candisse Carvalho.

“Já temos confirmadas as presenças de lideranças importantes, como o líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner, o secretário-geral do partido, Henrique Fontana, e outras lideranças importantes”, destacou.

Carvalho ressaltou que o nome de Candisse passou por todos os ritos do partido e foi aprovado em todas as instâncias partidárias, reafirmando a legitimidade de sua pré-candidatura. “Tivemos uma conversa com o coordenador do grupo de trabalho eleitoral do PT Nacional, que nos informou que a pré-candidatura de Candisse seguiu todo o rito: foi aprovada no encontro do diretório municipal, avalizada pelo diretório estadual e homologada pelo diretório municipal”, explicou.

Ainda de acordo com o senador, durante o processo de aprovação, a pré-candidatura do PCdoB foi retirada e não houve apresentação de candidaturas pelo PV ou outros partidos, o que consolidou ainda mais a posição de Candisse Carvalho como a representante da federação PT, PV e PCdoB. “Portanto, a pré-candidatura deverá ser homologada também pela Federação Nacional, que reúne o PT, PV e PCdoB”, pontuou.

“No momento em que a Federação se reunir, a pré-candidatura dela será homologada também pela Federação Nacional, em função do processo já ter transcorrido e das coisas já terem acontecido nos prazos e no tempo que deveriam acontecer. Portanto, qualquer conversa fora disso é tentativa de iludir ou trair o eleitor, insinuando que há dúvidas sobre a pré-candidatura”, acrescentou.

O senador também enfatizou a irreversibilidade da decisão partidária e a solidez do apoio a Candisse Carvalho. “Quero dizer que esta opção está posta e é irreversível. Nada, a não ser que o PT estadual e o PT municipal revejam, poderá mudar a decisão tomada pelo PT municipal por aclamação e aprovada pelo PT estadual por maioria sem questionamentos. Não existe possibilidade de um recuo ou de mudança da nossa pré-candidatura. Então, a pré-candidata a prefeita de Aracaju pelo PT e consequentemente pela federação, com quem estamos conversando no âmbito estadual e também nacionalmente, é a pré-candidatura de Candisse”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos