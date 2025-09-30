ROGÉRIO DEFENDE ROYALTIES DAS “TERRAS RARAS” COMO FONTE DE RECEITA PARA INVESTIMENTOS NAS FORÇAS ARMADAS

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), líder em exercício do Governo no Senado Federal, participou na manhã desta terça-feira, 30, de uma audiência pública interativa com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).

O encontro teve como pauta as atividades do ministério e a situação dos projetos estratégicos de defesa nacional, em um cenário marcado por discussões sobre orçamento, soberania e os rumos da política de defesa do Brasil.

Na oportunidade, Carvalho destacou a necessidade de repensar a forma de financiamento das Forças Armadas. Para ele, é urgente criar uma fonte suplementar de recursos, sem retirar do que já é destinado no orçamento geral. “Todos nós temos um consenso: a necessidade de mais investimento nas nossas Forças Armadas. Precisamos encontrar um caminho que não se distancie muito do conjunto da administração pública federal, mas que garanta investimentos específicos para modernizar e fortalecer nossas capacidades de defesa”, afirmou.

O senador ressaltou, ainda, que a exploração das chamadas “terras raras” — minérios nobres fundamentais para telecomunicação, mobilidade, produção de energia solar e baterias — representa uma nova fronteira estratégica para o Brasil e o mundo. “O futuro dependerá da disponibilidade desses minérios. Por isso, acredito que devemos pensar em uma solução definitiva: destinar 100% dos royalties provenientes dessa exploração a uma fonte suplementar, exclusiva para financiar o investimento nas nossas Forças Armadas”, disse.

Posição global

Segundo o líder do Governo, o Brasil ocupa posição de destaque global na oferta desses recursos. “A China é o primeiro país em disponibilidade desses minérios e o Brasil é o segundo. Além disso, temos água, petróleo, nióbio, urânio e a comida que garante segurança alimentar mundial. Somos a nação mais importante para garantir a segurança alimentar do planeta”, pontuou.

Com isso, o parlamentar reforçou que, diante dessa riqueza, o país precisa adotar medidas concretas para proteger seu território e assegurar sua soberania. “Temos uma biodiversidade cujo valor ainda não sabemos mensurar, mas que é uma riqueza extraordinária sob nossa custódia. Proteger isso faz parte da garantia da nossa soberania”, completou.

Mudanças no modelo orçamentário

Em outro momento, Carvalho fez críticas ao atual modelo de vinculações orçamentárias no Brasil, hoje limitado à saúde e à educação, destacando que ir além disso engessaria demais a gestão financeira do Estado. Para ele, o caso das terras raras abre espaço para uma nova fonte de receita, com destinação clara e estratégica para investimentos nas forças armadas.

O senador também elogiou o ministro José Múcio, ressaltando a importância de registrar os acontecimentos recentes na história política brasileira. “Quero cumprimentar o ministro pela dedicação, pela capacidade de diálogo e mediação. Para isso é preciso competência, inteligência emocional, bom humor e, acima de tudo, conteúdo. Não podemos ter uma visão rasa das relações, dos fatos ou das coisas”, declarou.

“Felizmente, não houve golpe. Houve apenas uma tentativa de golpe. É importante que todos estejamos na mesma página”, concluiu.

