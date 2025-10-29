ROGÉRIO DESTACA AVANÇOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO BRASIL E COMENTA INVESTIMENTOS DO GOVERNO LULA EM SERGIPE

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) concedeu entrevista, na manhã desta quarta-feira, 29, à Rádio Metropolitana News, em Aracaju, e abordou os principais temas do cenário político nacional e estadual, além de destacar as ações e iniciativas do seu mandato no Senado Federal.

Em uma análise do cenário econômico e social, Carvalho destacou os avanços do país nos últimos três anos de governo federal. “A gente precisa analisar os fatos. O Brasil hoje tem o menor desemprego da sua história, uma inflação que está chegando dentro da meta, crescimento em torno de 3% ao ano, na média desses três anos de governo, e Haddad é ministro da Economia. Hoje temos um superávit na balança comercial, um dos maiores da história. Temos o maior salário mínimo da história, a maior massa salarial… Ou seja, tudo aquilo que se fala sobre resultados da atuação do ministro da Economia e de um governo, nós estamos alcançando”, afirmou.

Ele também lembrou que o país enfrentou um período prolongado sem aumento real do salário mínimo e endividamento das famílias. “É óbvio que pegamos um país sem aumento real do salário durante praticamente oito anos e conseguimos recuperar o poder de compra do salário. As famílias estavam endividadas, e criamos o Desenrola Brasil para diminuir essa dívida. Fizemos diversos programas, como a isenção do imposto de renda para quem recebe até cinco mil reais, a reforma tributária e a redefinição do arcabouço fiscal para estabelecer um teto de gastos mais flexível e evitar descontrole dos gastos públicos”, ressaltou.

Em outro momento, Carvalho destacou a posição do Brasil no cenário internacional e os avanços em setores estratégicos. “O país está andando bem. O Brasil voltou a ser um grande player no cenário internacional, com importância novamente no mundo graças ao desempenho econômico e social. Saímos do Mapa da Fome. Em três anos de Lula, voltamos a sair, depois de terem nos devolvido lá nos oito anos de Temer e Bolsonaro”, explicou.

“Olhe para a indústria automobilística: estávamos diminuindo a quantidade de veículos vendidos, e voltamos ao patamar de quando Lula deixou o governo. Montadoras que estavam saindo estão voltando. Nossa indústria, que não crescia há mais de uma década, voltou a crescer, incorporou tecnologia, gerou empregos e ampliou sua participação na produção de riqueza do país. No agronegócio, os produtores e empresários brasileiros veem que tivemos o maior Plano Safra da história repetidamente nos últimos três anos. Equipamos prefeituras com máquinas, financiamentos baratos e novas modalidades de crédito”, acrescentou.

Precatórios e isenção de IR

Ainda durante a entrevista, Rogério Carvalho comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelo governo para implementar a isenção do imposto de renda. “Nos anos de 2021 e 2022, o governo federal não pagou precatórios e acumulou quase 250 bilhões de reais apenas da União. O governo Lula precisou quitar esse passivo em 2023 e 2024. Primeiro, era necessário ter orçamento próprio. O orçamento de 2023 foi feito em 2022, sem previsão de isenção do IR. A discussão sobre a isenção começou em 2024, e o projeto está no Senado para aprovação agora, no final de novembro”, detalhou.

“A isenção de até cinco mil reais vai atingir 10 milhões de pessoas. Com a redução do imposto até sete mil, ultrapassamos 30 milhões de brasileiros beneficiados”, reforçou.

Outro ponto ressaltado pelo senador teve relação com o poder de influência no Congresso. “O poder emana do povo, mas quem está no Congresso nem sempre representa quem não tem voz, dinheiro ou capacidade de organização. Representam grupos econômicos com forte lobby: indústria farmacêutica, química, cana-de-açúcar, bancos… Esses grupos têm presença diária em Brasília e influenciam parlamentares. A voz do trabalhador comum só se fortalece quando mobilizamos opinião pública, como ocorreu com a campanha BBB contra bilionários e bancos”, declarou.

Ausência de investimentos na Saúde de Aracaju

Questionado sobre questões ligadas à saúde em Aracaju, o senador fez um alerta. “Se você olhar para Aracaju, por exemplo, deixamos a cidade com 96% de cobertura do Programa Saúde da Família”, revelou.

“Hoje, tem apenas 60%. As equipes de saúde da família eram 120 e agora são 128, enquanto a população passou de 480 mil para 650 mil. É óbvio que, se você não fizer nada, a situação piora”, completou.

Retomada da Petrobras e investimentos em Sergipe

Além disso, o senador pontuou sobre sua atuação para a retomada da Petrobras em Sergipe. “Ainda no governo Bolsonaro, apresentei um projeto de lei para mudar a fórmula do preço da gasolina. Propus a retomada da Fafen e dos investimentos da Petrobras em Sergipe. A operação começará até o final do ano, enquanto a Petrobras faz concurso para contratação definitiva”, disse.

“Agora, mais recentemente, o presidente Lula já anunciou a primeira etapa das licitações para duas plataformas e estações de tratamento de gás no litoral norte de Sergipe, avaliadas em cerca de 45 bilhões de reais. Espera-se a criação de mais de 40 mil empregos e arrecadação de 45 bilhões de reais em dez anos. Isso representa uma oportunidade histórica de desenvolvimento para o estado”, celebrou.

Infraestrutura e segurança pública

O senador discorreu, em seguida, sobre as obras rodoviárias e políticas de segurança pública em Sergipe. “O trecho norte da BR-101, com várias etapas semiacabadas, será entregue até o início do próximo ano. O trecho sul deve ser licitado ainda este ano, para execução entre 2026 e 2027, assim como a duplicação da BR-235 até Itabaiana. O desafio é grande devido à questão orçamentária, mas estamos avançando”, garantiu.

Por fim, o senador Rogério apresentou sua posição em relação à segurança pública, revelando que “defende a integração de todas as forças policiai”. “A PEC disciplinará papéis e evitará problemas como ações mal planejadas, mas não resolverá todos os desafios. Será um passo importante para a segurança pública”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Janaína Santos/