Rogério destaca importância da pré-candidatura de Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju

Nesta sexta-feira, 17, em entrevista aos jornalistas André Barros e Priscila Andrade, da Rádio Transamérica FM, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) destacou as razões que levaram o Partido dos Trabalhadores a apresentar o nome da jornalista Candisse Carvalho como pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. Segundo ele, a trajetória profissional e pessoal da petista, aliada à sua vivência pelas ruas da capital a tornam um nome legítimo e preparado para representar a esquerda na disputa eleitoral deste ano.

Carvalho enfatizou a importância da decisão partidária, destacando a necessidade de uma participação efetiva e coletiva para fortalecer a pré-candidatura. “O PT tinha que tomar uma decisão como partido e eu espero que a gente consiga uma participação partidária. Creio que isso tudo vai contar positivamente, e a gente vai, na semana que vem, encaminhar uma saída negociada e reforçar uma candidatura da Federação,” disse.

Rogério Carvalho detalhou, ainda, os esforços de diálogo que estão sendo realizados junto aos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança (PT-PC do B-PV), ressaltando que as tratativas visam consolidar o apoio coletivo à pré-candidatura de Candisse. “Já tivemos conversas com a presidenta da Federação Nacional, que é a deputada e ministra Luciana Santos, e conversamos com a Direção Nacional do Partido, mas o importante é que a gente possa chegar a um entendimento aqui. Vamos trabalhar para que isso ocorra, para que não haja desgastes e para que possamos ter uma pré-candidatura e uma candidatura forte, com mais uma mulher na disputa na eleição de 2024”, explicou.

Representatividade feminina

O senador destacou ainda, a relevância da candidatura de Candisse Carvalho, afirmando que sua experiência jornalística e seu conhecimento profundo de Aracaju a credenciam para a disputa. “Acho que estamos em um momento de renovação. Primeiro, é importante lembrar que Candisse é uma jornalista com vasta experiência. Ela viveu as ruas de Aracaju e conhece bem Aracaju, conhece bem a realidade do povo de Aracaju e da cidade.”

Com isso, o senador enfatizou a necessidade de incentivar a participação feminina na política, ressaltando a trajetória de Candisse como um exemplo a ser seguido. “Mulheres com essa trajetória merecem incentivo. Se quisermos ter mais mulheres na política, não podemos criar muitos obstáculos para que elas possam iniciar sua participação de forma mais central. A oportunidade é incentivar mesmo. Incentivar a ideia de ter mais mulheres nas disputas municipais. Sem essa necessidade de terem vivido determinadas experiências, porque, se exigirmos isso, praticamente não sobrará ninguém na disputa.”

Além de apontar a pré-candidatura de Candisse como um reflexo do desejo da sociedade por mais mulheres na política, Carvalho elogiou suas capacidades de comunicação e gestão. “À medida em que os nomes que se apresentam são de mulheres, isso já é uma pré-seleção que a sociedade está fazendo. A sociedade já está dizendo que quer e pretende escolher uma mulher. Pelo menos, isso já é um indicativo. O nome de Candisse, além de preencher esse desejo que está sendo manifestado de ter mais mulheres na política, é uma oportunidade. Aposto muito na capacidade dela de se comunicar e de estar se preparando. Ela tem experiência em gestão e está concluindo o mestrado em gestão política na FGV. Portanto, ela vem se preparando em uma grande escola.”

Por fim, o senador Rogério Carvalho ressaltou a origem humilde de Candisse e sua experiência em diversas funções públicas, o que a torna apta a enfrentar os desafios da governança. “Além de ter a vivência, é uma pessoa de origem humilde, com formação em educação, assessora do Ministério do Desenvolvimento Social,cumpriu algumas tarefas e foi do conselhão, representando o ministério. Portanto, ela tem uma visão e sabe o tamanho do desafio que é governar”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Júlio Adriano