ROGÉRIO DESTACA IMPORTÂNCIA DO NOVO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR ANUNCIADO PELO PRESIDENTE LULA

Nesta quarta-feira, 03, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) ressaltou a importância do novo Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025, anunciado pelo presidente Lula em evento no Palácio do Planalto, em Brasília.

A iniciativa reflete em impactos positivos para a produção de alimentos essenciais na mesa dos brasileiros e traz relevantes incentivos aos agricultores e agricultoras familiares do Brasil.

O novo plano, segundo Rogério, representa um avanço significativo para o setor agrícola, pois, além de todos os incentivos propostos, o Governo Federal vai implementar, ainda, uma redução nas taxas de cerca de 10 linhas de financiamento de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). “Este anúncio é extremamente positivo, pois a redução das taxas de financiamento vai proporcionar melhores condições para os agricultores familiares, impulsionando a produção e beneficiando diretamente a população”, afirmou o senador.

Por essa razão, Carvalho também elogiou o presidente Lula pela implementação, reforçando que “essa ação é uma clara demonstração do compromisso do Governo Federal com o povo brasileiro”. “O presidente Lula mostra, mais uma vez, que seu governo está empenhado em fortalecer a agricultura familiar, um setor crucial para a segurança alimentar do país”, concluiu.

Fonte Assessoria de Comunicação

Foto: Ricardo Stuckert