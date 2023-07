Rogério destina R$ 15 milhões para construção da nova rodovia de São Cristóvão

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) destinou R$ 15 milhões para a construção de uma nova rodovia que ligará o Centro Histórico de São Cristóvão ao aeroporto de Aracaju. Esse valor representa 62% do total destinado pela bancada federal sergipana para a obra, que terá um impacto significativo no turismo, na geração de emprego e renda e no empreendedorismo local.

Com 12 km de extensão, a nova rodovia tem como objetivo facilitar o acesso entre o centro histórico e o aeroporto, atendendo às necessidades de transporte turístico da região. Na última quarta-feira, 12, o prefeito Marcos Santana (MDB) assinou um contrato no valor de R$ 24 milhões com a Caixa Econômica Federal para dar início à construção da rodovia. Com um investimento total de mais de R$ 32 milhões, essa obra se tornará um marco na história de São Cristóvão.

A destinação dos R$ 15 milhões, de acordo com o senador Rogério Carvalho, demonstra seu compromisso com o desenvolvimento do município, bem como sua atuação em defesa da cultura, do turismo, do crescimento e da valorização da quarta cidade mais antiga do Brasil. “Esses recursos serão fundamentais para impulsionar a economia local, fortalecer o setor turístico e criar novas oportunidades de trabalho para os residentes da região”, comentou.

“A nova rodovia será um importante incentivo ao turismo, proporcionando um acesso mais fácil ao Centro Histórico, lar de diversos patrimônios culturais e arquitetônicos. Essa obra gerará empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia e estimulando o espírito empreendedor dos habitantes locais”, acrescentou.

Carvalho destacou, ainda, que a nova rodovia também representa um passo significativo rumo ao progresso de São Cristóvão, que é um dos principais destinos turísticos de Sergipe. “Temos a certeza de que essa importante obra contribuirá significativamente para um crescimento sustentável e para a valorização da rica história e cultura do município de São Cristóvão, elevando-o a novos patamares de desenvolvimento e gerando emprego e renda para a sua população”, concluiu.

|Fonte: Assessoria de Comunicação

||Foto: Janaína Santos

