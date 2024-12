ROGÉRIO DISCUTE VALORIZAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇO BUCAL DE SERGIPE COM REPRESENTANTES DA CATEGORIA

Nesta segunda-feira, 16, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) recebeu representantes dos Auxiliares de Serviço Bucal (ASB) e Técnicos em Serviço Bucal (TSB), vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde de Sergipe (SINTASA), para debater medidas de valorização da categoria no estado. O encontro, realizado em Aracaju, também tratou do apoio ao estabelecimento de um piso salarial institucional para os trabalhadores.

Durante a reunião, o senador reafirmou seu compromisso em lutar pelas demandas da categoria, destacando que os profissionais são essenciais para o funcionamento do sistema de saúde e que a definição de um piso salarial justo é uma questão de respeito e dignidade. “A valorização dos Auxiliares de Serviço Bucal é fundamental para garantir melhores condições de trabalho e, consequentemente, um atendimento de qualidade à população. Vamos trabalhar, junto ao Senado, e buscar mecanismos que tornem essas demandas viáveis”, afirmou Rogério Carvalho.

Sandra Lima, representante da categoria em Sergipe, avaliou o encontro como um passo importante para a luta dos profissionais. “A reunião foi muito produtiva, e o senador passou uma confiança que nós estávamos precisando da categoria referente à correção do nosso piso salarial, que está muito abaixo do salário-mínimo atual. A reunião foi maravilhosa, que a gente mesmo esperava do nosso senador Rogério”, pontuou.

O senador ainda enfatizou a importância do diálogo entre trabalhadores, entidades sindicais e representantes políticos. “Estamos aqui para construir soluções em conjunto. Esse é o caminho para atender às justas reivindicações dos ASBs, que desempenham um papel indispensável na saúde bucal da nossa população”, disse Rogério Carvalho, reiterando que continuará acompanhando de perto as questões levantadas pela categoria.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos