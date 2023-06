Rogério diz que não rompe com Fábio Henrique, mas apoia Klewerton Siqueiro a prefeito de Socorro

Como pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, o petista Klewerton Siqueira já tem a seu favor o apoio e força do PT para as eleições do próximo ano no município, confirmando que o partido formará uma chapa majoritária.

De tal forma, cai por terra qualquer especulação de que, assim como ocorreu nas eleições 2022, a sigla andaria de mãos dadas com Fábio Henrique (UB). Segundo o senador Rogério Carvalho (PT), o ex-prefeito seguirá com apoio do presidente do seu partido, o ex-deputado André Moura (UB), para o pleito.

O petista cita, no entanto, que não rompeu politicamente com FH. “Posição que já adotou na eleição do ano passado. Então, não tem essa de ruptura, pois, nunca tivemos essa aliança estrutural”, explicou.

Nesse cenário, o PT e seus aliados chegam com força máxima para as eleições municipais, considerando a quantidade de votos de Rogério entre os socorrenses, os quais legitimam a legenda a ter um candidato próprio e a discutir a eleição em 2024.

Os petistas, inclusive, já fizeram reuniões na casa de Siqueira, com lideranças políticas, vereadores e ex-vereadores do município, sinalizando a possível formação de chapa majoritária, visando aumentar o número de vereadores e prefeitos nas principais cidades de Sergipe.

Do Sergipe Informa