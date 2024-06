Senador Rogério é eleito pela sexta vez consecutiva no prêmio “Cabeças do Congresso”

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) foi eleito pela sexta vez consecutiva entre um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira, 27, foi feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

A premiação analisa habilidade em conduzir debates, negociações, votações e formulações, seja pela sabedoria, senso de oportunidade, eficiência na interpretação da realidade dinâmica, ou pela facilidade em conceber ideias, formar posições e elaborar propostas líderes no debate, influenciando a tomada de decisões.

De acordo com o ranking, Carvalho também se destacou na categoria “debatedor”, sendo considerado um dos principais senadores do país e perfilando como protagonista do processo legislativo. “É gratificante perceber que, mais uma vez, nosso mandato foi reconhecido pela capacidade de liderar debates, negociações e formular propostas, e sobretudo por saber que nossa atuação parlamentar foi avaliada por todos aqueles que fazem o nosso parlamento funcionar através das assessorias parlamentares de todos os gabinetes”, celebrou.

“Esse é o prêmio de maior qualificação e relevância no ponto de vista técnico de avaliação dos parlamentares”, acrescentou o senador Rogério Carvalho.

Ainda de acordo com o parlamentar sergipano, a escolha de seu nome é recebida com “muita honra e gratidão por perceber que nossa atuação tem sido significativa ao ponto de nos colocarem como influência positiva no Congresso Nacional”. “Isso é uma grande responsabilidade, mas, também, resposta de um trabalho sério, comprometido e empenhado em valorizar o apoio dos sergipanos e sergipanas”, ressaltou.

