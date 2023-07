Rogério e João: únicas vozes ativas em defesa dos trabalhadores em SE

Ambos têm se posicionado contra medidas que ameaçam os direitos trabalhistas, diante do atual cenário local onde a classe trabalhadora luta contra o descaso do governo Mitidieri (PSD).

No cenário local onde a classe trabalhadora enfrenta desafios e demandas significativas diante do descaso do governo de Fábio Mitidieri (PSD), o senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado federal João Daniel (PT) são os dois e únicos parlamentares por Sergipe no Congresso Nacional que têm se posicionado como vozes ativas em prol dos direitos e melhores condições de vida para os trabalhadores do estado.

Com uma trajetória política marcada por sua luta em defesa dos direitos sociais e trabalhistas, empenhado em questões como a garantia de emprego e renda para a população, Rogério tem mostrado sua atuação incisiva e seu compromisso com a causa trabalhista. Mais recentemente, por exemplo, como líder da oposição no estado, o petista se posicionou firmemente contra os altos descontos nos contracheques dos servidores públicos após a reestruturação do Ipesaúde.

O parlamentar ressaltou a falta de valorização da classe trabalhadora, neste caso, e expressou sua indignação diante da mudança abrupta do plano de saúde, que resultou em desafios financeiros para os servidores.

João Daniel, por sua vez, com um histórico de lutas sindicais e uma atuação pautada na defesa da agricultura familiar e dos direitos dos trabalhadores rurais, tem sido uma voz firme na Câmara dos Deputados em defesa dos interesses da classe trabalhadora.

Assim como Rogério, ele tem se posicionado contra medidas que ameaçam os direitos trabalhistas, buscando sempre defender a dignidade e os interesses daqueles que compõem a base da sociedade. No dia dos Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais em Sergipe, na última terça-feira, 25, por exemplo, João acompanhou o ato em frente ao Palácio Governador Augusto Franco, onde reivindicou com a categoria por políticas que fortalecem a agricultura familiar, a reforma agrária e o apoio às comunidades Quilombolas.

