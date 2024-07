ROGÉRIO E PREFEITO MARCOS SANTANA CELEBRAM A CULTURA NORDESTINA NO FORRÓ DA TRADIÇÃO EM SÃO CRISTÓVÃO

Na noite desta sexta-feira, 05, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) participou, ao lado do prefeito Marcos Santana, do Forró da Tradição, realizado no conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão. Durante a festa, Carvalho elogiou a organização do evento, destacando a beleza e a qualidade da celebração.

“A festa está linda e muito bem organizada. Parabenizo a prefeitura de São Cristóvão pelo excelente trabalho, que garantiu uma celebração tão especial para todos os presentes”, afirmou o senador.

O parlamentar também ressaltou a importância de eventos como este para a preservação da cultura e identidade local. “A dedicação e o empenho em manter nossas tradições vivas são fundamentais para fortalecer nossa cultura e identidade”, disse.

Além disso, o senador expressou sua satisfação em participar da festividade ao lado do prefeito Marcos Santana. “Aqui eu me sinto em casa e mais do que isso, não porque eu sou bem recebido, mas porque aqui tem um prefeito com quem eu comungo das suas ideias e dos seus ideais. Por isso ele é, na minha opinião modesta, um dos melhores prefeitos do estado de Sergipe”, declarou Carvalho.

O prefeito Marcos Santana, por sua vez, destacou a parceria com o senador e a importância desse apoio para o município. “Quem tem um amigo como o senador Rogério Carvalho não sofre, porque ele é um grande parceiro meu e de São Cristóvão. Por essa razão, o povo de São Cristóvão saberá retribuir com muita gratidão”, acrescentou o prefeito.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos