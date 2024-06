ROGÉRIO E PREFEITO MARCOS SANTANA DIALOGAM SOBRE NOVOS INVESTIMENTOS PARA O PROGRESSO DE SÃO CRISTÓVÃO

Nesta quarta-feira, 12, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) recebeu, em seu gabinete em Brasília, a visita do prefeito do município de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB). Durante o encontro, eles dialogaram sobre ações que visam o progresso da quarta cidade mais antiga do Brasil.

Empenhado em melhorar a vida da população sancristovense, Carvalho reforçou o compromisso de seu mandato com o envio de novas emendas para o município. “Vamos viabilizar recursos para o atendimento das necessidades de Saúde Pública da população de São Cristóvão não só na Atenção Básica, através do Programa de Atenção Primária (PAP), como também na Média e Alta Complexidade (MAC)”, explicou Rogério.

Além das questões de saúde, o encontro também abordou outras ações para o município, com foco no fortalecimento da relação entre a gestão municipal e o Governo Federal objetivando a execução de projetos que beneficiem diretamente os cidadãos de São Cristóvão.

O senador Rogério Carvalho reiterou a necessidade de continuar trabalhando em conjunto com os municípios sergipanos para garantir que os recursos federais sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, promovendo o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social na região.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes