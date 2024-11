ROGÉRIO ENTREGA VAN PARA MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS E DESTACA R$ 16 MI INVESTIDOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na manhã desta sexta-feira, 29,, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) entregou uma Van Master Furgão, avaliada em R$ 310 mil, ao município de Ribeirópolis. O veículo, adquirido por meio do Programa de Mobilidade de Assistência Social (MobSUAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), fortalecerá os serviços de assistência social da região do Agreste Sergipano.

Durante o evento, que aconteceu no auditório da Codevasf em Aracaju, foi apresentado um balanço dos mais de R$ 16 milhões destinados pelo senador nos últimos 12 meses para cerca de 20 municípios sergipanos. Os recursos foram aplicados em reformas, aquisição de veículos e equipamentos. A cerimônia contou com a presença do Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), Arimateia Oliveira, além de prefeitos de várias cidades de Sergipe.

Em seu pronunciamento, Carvalho destacou a importância de suas indicações nos investimentos em assistência social para aliviar o sofrimento da população em situações críticas. Segundo ele, esses recursos são fundamentais para mitigar situações de dificuldade, “promovendo alívio tanto na saúde, quanto na assistência social”. “Nós cuidamos daquilo que mais dói na vida das pessoas, que é o sofrimento agudo. Esses mais de R$16 milhões destinados ao setor atenderão necessidades urgentes, seja em Ribeirópolis, seja em outros municípios. Esse dinheiro deve ser visto sempre como um investimento, e nunca como um gasto. Beneficia milhares de famílias que necessitam urgentemente de assistência social”, afirmou Rogério Carvalho.

Neste contexto, a prefeita interina de Ribeirópolis, Maria dos Anjos, agradeceu o senador pelo envio de recursos para o município, ao destacar o cuidado que Carvalho tem com os municípios e a população de Sergipe. “Obrigado, senador Rogério, por ter enviado este mês para o nosso município uma van de grande importância para os cidadãos e cidadãs que dependem do Bolsa Família e da Secretaria de Assistência Social. Temos a certeza que o povo de Ribeirópolis está muito feliz com este investimento”, enalteceu Maria.

Representando o ministro do MDS, Wellington Dias, o Diretor Executivo do FNAS, Arimateia Oliveira, destacou a relevância do trabalho do senador no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), especialmente na vertente do MobSUAS, que organiza a mobilidade e a estrutura dos serviços de assistência social. “Hoje é um momento ímpar para o estado de Sergipe. Os recursos destinados por Rogério garantem que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso à proteção e ao cuidado que merecem. É um exemplo de compromisso com a dignidade e o bem-estar social”, afirmou Arimateia.

“O que eu posso dizer, além disso, é que o senador já está articulando novas iniciativas para o orçamento de 2025, ampliando os investimentos na área, algo que deixa claro a todos e todos sergipanos o seu compromisso ininterrupto como o estado”, concluiu.

Presenças

O evento também contou a presença do prefeito Cristiano Viana (Simão Dias), prefeito Célio de Zequinha (Neópolis), prefeito Weldo Mariano (Canindé de São Francisco), prefeito Gilberto Maynard (Maruim), secretária de Assistência Social Edvania Carvalho (Ribeirópolis), a primeira-dama Sueli Macedo (Barra dos Coqueiros), secretário de Governo Júlio César (Barra dos Coqueiros), prefeita Alba Nascimento (São Francisco), secretário-adjunto de Assistência Social André Luiz Novaes Dorea (São Cristóvão), secretária de Assistência Social Jaiane Lima (Arauá), prefeito Diogo Machado (Carira), prefeito Givanildo Costa (Salgado), primeira-dama e Secretária de Assistência Social Aldeane Silva (Salgado), prefeito Paulo César (Santo Amaro), prefeito Fábio Costa (Arauá), vereador Camilo Daniel (Aracaju), Thomás Jefferson (Diretor Presidente da CODEVASF), deputado federal João Daniel (Aracaju), ex-prefeito Ricardo Souza (Macambira) e André Milanez (Superintendente do INCRA – Sergipe).

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos