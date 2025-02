SENADOR ROGÉRIO FORTALECE PT EM SIMÃO DIAS E REGIÃO COM DIÁLOGO SOBRE A LUTA COLETIVA E A IMPORTÂNCIA DO PARTIDO

Na noite deste sábado, 15, o município de Simão Dias recebeu o senador Rogério Carvalho (PT/SE), que se reuniu com lideranças e militantes do Partido dos Trabalhadores da cidade e da região. O evento, que teve como foco o fortalecimento do PT em Sergipe e no Brasil, serviu como um importante momento de reflexão sobre os desafios atuais do país e a necessidade de união para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.

Em seu discurso, Carvalho destacou a importância do debate qualificado e da construção coletiva de soluções para os problemas que afligem a população. O senador fez um apelo pela criação de uma “rede social do bem”, onde as discussões sejam pautadas pela compreensão mútua e pela busca de soluções que impactem positivamente a comunidade.

“As pessoas estão mais preocupadas com o celular, com a imagem que projetam do que com os problemas que nos afligem. Precisamos mais de debate qualificado, de buscar soluções coletivas. Talvez seja hora de criarmos uma rede social do bem, onde possamos debater as questões do nosso bairro, sem brigas, para entender o outro, como podemos somar e trabalhar juntos. Eu já tentei criar uma rede chamada Tudo, com um amigo do Rio de Janeiro. O tempo exige que voltemos a fazer juntos coisas que não conseguimos fazer sozinhos”, afirmou Rogério Carvalho.

O senador ainda fez um convite para que todos se engajem no processo político, destacando o papel fundamental do PT na representação dos brasileiros invisíveis, aqueles que não são reconhecidos pelo que possuem, mas pelo que representam. “Não podemos ser arrogantes, nem radicais, ou negativos. Devemos interagir, socializar, construir juntos. Este é o convite que faço a todos para que o nosso partido seja um instrumento de luta”, completou.

Além do senador, o evento contou com a presença de diversas lideranças da região, como a vereadora de Salgado, Mafy de Ygor Gomes, que destacou a relevância do PT na defesa dos direitos dos trabalhadores e das mulheres. “Este é um evento importante, que reúne diversas lideranças e fortalece as políticas públicas. Eu considero que esse é o ponto de partida para a construção das políticas públicas que impactam o nosso dia a dia”, afirmou Mafy, que também ressaltou a importância do PT na luta pela equidade de gênero e pelo bem-estar da classe trabalhadora.

Os prefeitos presentes também se manifestaram, reforçando a necessidade de união para o fortalecimento do partido. Drº Fábio, prefeito da cidade de Arauá, destacou o trabalho árduo do PT e a necessidade de superar as dificuldades enfrentadas pelo partido. “Essa homenagem de hoje é muito importante, até porque sabemos que o PT enfrenta algumas dificuldades, e essas dificuldades precisam ser superadas nas eleições que estão por vir”, disse.

Já o prefeito Givanildo Costa, de Salgado, ressaltou a importância da união e do compromisso no processo de fortalecimento do partido. “Com essa força e essa determinação, seguimos para mais uma etapa. E é assim que o mundo político deve ser: sempre em busca das melhores opções para administrar com responsabilidade e compromisso”, afirmou.

Cristiano Viana, prefeito de Simão Dias e anfitrião do encontro, destacou a vitória do PT nas últimas eleições municipais e a crescente força do partido na cidade. “Graças a Deus, tomamos a mão de cada um, fomos às ruas, ganhamos as eleições, e hoje temos quatro vereadores do PT em Simão Dias. O partido tem lutado muito para se fortalecer aqui, e hoje temos essa importância, pois somos prefeitos do PT, e temos vários outros aliados”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: MAVI Retrata