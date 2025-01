ROGÉRIO GARANTE QUE REFORMA TRIBUTÁRIA CONTRIBUIRÁ COM CRESCIMENTO DA ECONOMIA E DA IGUALDADE SOCIAL

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), que assumirá a liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado a partir do mês de fevereiro, detalhou em declarações à imprensa, na última segunda-feira, 20, como o Congresso Nacional conseguiu aprovar a regulamentação da reforma tributária, mesmo diante de fortes pressões contrárias.

A reforma, de acordo com o parlamentar, traz medidas que visam garantir que os mais pobres paguem menos impostos, enquanto os mais ricos contribuam mais, promovendo uma maior justiça social e igualdade no país.

Carvalho destacou que uma das principais mudanças é a isenção de impostos para aqueles que ganham até cinco mil reais por mês, cerca de três salários mínimos. Segundo ele, essa medida é fundamental para aliviar o peso fiscal sobre a classe trabalhadora e a população de baixa renda.

“É preciso isentar quem ganha até cinco mil reais, certo? Porque quem ganha até cinco mil reais recebe o equivalente a três salários mínimos. O que isso representa do ponto de vista de renda? Precisamos cobrar um pouco mais de quem ganha mais”, afirmou o senador.

Outro ponto abordado pelo parlamentar foi a necessidade de corrigir distorções no sistema tributário atual, que permite que pessoas com rendas milionárias em dividendos escapem de qualquer tributação, enquanto trabalhadores de alta renda enfrentam altas alíquotas de imposto. “Não faz sentido uma pessoa que recebe R$ 5 milhões em dividendos pagar zero de imposto, enquanto uma pessoa que recebe 50 mil reais de salário paga cerca de 20% em imposto”, pontuou.

“Qual é a justiça fiscal nisso? Não há justiça. Então, precisamos resolver essa situação”, argumentou Carvalho.

Com isso, ainda conforme o parlamentar, haverá uma “redistribuição mais justa da carga tributária, reduzindo desigualdades e promovendo um crescimento econômico mais inclusivo”. “Essa medida irá assegurar que o sistema tributário brasileiro seja mais progressivo, com os mais abastados contribuindo proporcionalmente mais para o financiamento das políticas públicas”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos