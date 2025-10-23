ROGÉRIO PRESTIGIA SEMANA DA GASTRONOMIA REGIONAL E DESTACA PROTAGONISMO DE SERGIPE EM EVENTO DO SENAC

Durante evento, o parlamentar destacou que a culinária sergipana é um instrumento de valorização e de promoção de Sergipe no cenário nacional, considerando as comidas típicas do estado como um patrimônio cultural que deve ser reconhecido em todo o país

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) prestigiou, nesta quinta-feira, 23, as atividades da Semana da Gastronomia Regional, promovida pelo Departamento Nacional do Senac, que está sendo realizada em Brasília desde o último dia 20. O evento tem colocado Sergipe em destaque nacional, com a apresentação de pratos típicos, sabores e tradições que revelam a riqueza da cultura culinária sergipana.

Durante a programação, o Senac Sergipe tem encantado o público com uma aula show interativa, que une história, música, cultura e gastronomia peculiar do estado, transformando ingredientes regionais em verdadeiras experiências sensoriais. O evento conta com a presença do presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, e do diretor regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, que estão na capital federal acompanhando as apresentações e reforçando o compromisso do sistema Fecomércio-Sesc-Senac com a valorização da cultura local.

Para o senador Rogério Carvalho, a iniciativa representa muito mais do que a divulgação da culinária sergipana, é também um ato de promoção da identidade cultural e econômica de Sergipe perante o Brasil. “Quero cumprimentar e parabenizar o presidente da Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, por trazer as nossas delícias, a nossa experiência culinária e a nossa cultura, para que o Brasil inteiro possa conhecê-las aqui, no restaurante do Senado”, destacou o parlamentar.

O senador ressaltou, ainda, a importância de iniciativas como essa para aproximar os estados das instituições federais e dar visibilidade ao talento sergipano. “Senti-me em casa, pois foi um almoço muito agradável, e sugiro que todos os órgãos façam o mesmo, pois isso chama a atenção do Brasil para o nosso Estado e para a nossa cultura”, afirmou Rogério Carvalho.

Segundo o parlamentar, a Semana da Gastronomia Regional é uma excelente oportunidade para divulgar a cultura, a história, as tradições e a gastronomia de Sergipe, especialmente ao público que visita a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. “Eventos como este fortalecem o turismo, geram oportunidades e reafirmam o orgulho de ser sergipano”, concluiu Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Daniel Gomes