ROGÉRIO RECEBE, EM BRASÍLIA, PREFEITOS E LIDERANÇAS SERGIPANAS QUE PARTICIPAM DA 25ª MARCHA DOS PREFEITOS

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) recepcionou nesta terça-feira, 21, em seu gabinete, diversos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e lideranças de Sergipe. Os representantes sergipanos estão na capital federal para participar da 25ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). A expectativa é que a Marcha dos Prefeitos reúna mais de 10 mil gestores de todo o Brasil.

Na tarde de hoje, o senador recebeu Padre Inaldo, prefeito de Nossa Senhora do Socorro; Kleverton Siqueira, presidente do PT de Nossa Senhora do Socorro; Assisinho, prefeito de Malhador; France de Domingos, prefeita de Pedrinhas; Chico do Correio, deputado estadual de Sergipe; Weldon Mariano, prefeito de Canindé; de São Francisco; Nena de Luciano, prefeita de Monte Alegre; Luciano, secretário de governo de Monte Alegre; além de Artur e Misael Dantas, vereadores de Estância.

Rogério Carvalho ressaltou a importância de manter um diálogo constante com os prefeitos e demais lideranças municipais, destacando seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios sergipanos. “Temos empenhado esforços na viabilização de recursos e emendas e no diálogo permanente para contribuir com o progresso de todas as regiões do estado”, disse.

“Nosso mandato sempre estará a disposição de todos os gestores do nosso estado, porque entendemos que nossa principal missão é cuidar de todos os sergipanos e sergipanas, e de levar desenvolvimento e renda para o povo de Sergipe”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes