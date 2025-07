SENADOR ROGÉRIO RECEBE EMBAIXADOR DE CHIPRE E REFORÇA IMPORTÂNCIA DE LAÇOS DIPLOMÁTICOS DO BRASIL

Na manhã desta segunda-feira, 14, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) recebeu em seu gabinete o embaixador da República de Chipre, Dr. Vasilios Philippou, para uma visita de cortesia que marcou o fortalecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Chipre. Durante o encontro, o embaixador convidou oficialmente o líder do PT no Senado Federal para integrar o Grupo Parlamentar Brasil–Chipre, frente interparlamentar dedicada a estreitar laços entre os dois países.

Localizado no leste do mar Mediterrâneo, Chipre é um país europeu com aproximadamente 1,2 milhão de habitantes e tem se destacado como um importante polo turístico, cultural e logístico. Com forte influência das culturas grega e turca, a ilha é conhecida por suas belezas naturais, patrimônio arqueológico e por ser um centro estratégico de negócios e investimentos na região.

“É uma honra receber o embaixador Vasilios Philippou e dialogar sobre essa parceria tão significativa. A participação no Grupo Parlamentar Brasil–Chipre representa uma oportunidade concreta de aproximar nossos países em áreas como turismo, cultura, comércio e cooperação científica”, afirmou o senador.

Importância do diálogo e parcerias com Europa, Ásia e Oriente Médio

Carvalho destacou também o interesse do Brasil em estabelecer conexões com países que, mesmo pequenos em extensão territorial, possuem grande relevância geopolítica.

“Chipre é uma nação estratégica, tanto pelo seu posicionamento no Mediterrâneo quanto pela sua capacidade de diálogo com a União Europeia, Ásia e Oriente Médio. Ao nos aproximarmos de Chipre, abrimos novas portas para a diplomacia econômica, investimentos e troca de experiências em áreas como tecnologia, educação e sustentabilidade”, ressaltou.

Além disso, o líder do PT reforçou, ainda, o papel do Congresso Nacional na construção de uma política externa ativa e altiva, alinhada aos interesses do povo brasileiro.

“É por meio da diplomacia parlamentar que o Brasil pode ampliar sua presença no mundo, defender seus interesses e criar pontes que resultem em desenvolvimento mútuo. A relação com Chipre é um exemplo de como o diálogo entre os povos pode gerar frutos concretos para ambas as nações”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes