ROGÉRIO RESSALTA A IMPORTÂNCIA DO INDICIAMENTO DE BOLSONARISTAS POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Nesta segunda-feira, 28, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) se pronunciou sobre o indiciamento do ex-candidato a vereador Flávio da Direita Sergipana (PL) e de outras três pessoas, acusados de tentativa de homicídio contra o militante do Partido dos Trabalhadores (PT), Charles Belchior. O caso ocorreu durante uma ação de campanha da então candidata à prefeitura de Aracaju, Candisse Carvalho (PT/SE), no dia 2 de outubro.

Na ocasião, Charles Belchior, que participava de uma carreata em apoio à candidatura de Candisse, foi atropelado pelo carro em que estava Flávio da Direita Sergipana. O veículo percorreu cerca de 2 km, com Charles sendo arrastado em cima do capô desde o Conjunto Augusto Franco até o bairro Orlando Dantas. Como consequência, Belchior sofreu graves fraturas em uma das pernas, além de várias escoriações pelo corpo, necessitando de internação por quase 20 dias no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde passou por diversos procedimentos cirúrgicos.

Por essa razão, Carvalho ressaltou a importância do indiciamento como um avanço significativo na luta contra a violência política no Brasil. “O indiciamento dos bolsonaristas envolvidos na tentativa de homicídio contra nosso companheiro Charles Belchior, militante do PT, é um passo essencial na defesa do Estado de Direito, e traz à tona algo muito importante e necessário: a violência política não ficará impune”, afirmou.

O parlamentar destacou, ainda, a relevância do processo judicial no combate a todo tipo de intolerância. “Num momento em que a intolerância ameaça à democracia, é fundamental que a Justiça atue com rigor para proteger o debate público e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados”, disse.

Para o senador, o episódio de violência política, embora extremamente trágico, se tornou um símbolo de resistência. “Não há espaço para o ódio na política, por isso este assombroso caso se tornou um símbolo da resistência contra aqueles que tentam, a qualquer custo, calar vozes divergentes e fragilizar o processo democrático. A tentativa de silenciar nossos militantes é, na verdade, uma tentativa de silenciar o povo, de bloquear o caminho de um país mais justo e igualitário. Cada ato de violência política é uma ameaça direta à nossa liberdade de expressão e ao direito de participar ativamente da construção do Brasil que queremos”, pontuou.

“Por isso, precisamos reforçar nosso compromisso com a justiça e não permitir que essa onda de ódio e intolerância avance. O indiciamento dos culpados é só o primeiro passo. Seguiremos vigilantes para garantir que a punição venha, e que nossa democracia prevaleça”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Jean Vasconcelos/Assessoria de Comunicação