ROGÉRIO REÚNE COM DIREÇÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DE ARACAJU E LAGARTO E ARTICULA AMPLIAÇÃO DO HUL

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) se reuniu nesta quarta-feira, 15, em Brasília, com representantes da direção do Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS) e do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) para debater demandas e estratégias voltadas ao fortalecimento da rede hospitalar e de ensino vinculada à Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O encontro contou com a presença de Sandra Aiache Menta, superintendente do Hospital Universitário de Lagarto; Allan Dantas, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL; Pedro Pedroso, gerente administrativo do HUL; Alexandre Machado Andrade, gerente de Assistência do HUL; Ângela Silva, superintendente do Hospital Universitário de Aracaju; e Luciana Monteiro, assessora parlamentar.

De acordo com o senador Rogério Carvalho, a reunião foi extremamente produtiva e resultou em um compromisso conjunto de buscar soluções concretas para as demandas apresentadas pela equipe técnica. “A reunião foi ótima. Nos propusemos a articular, junto à bancada federal de Sergipe, a apresentação de emendas parlamentares em favor da construção de uma nova ala no Hospital Universitário de Lagarto”, explicou.

“Essa ampliação é essencial para melhorar a estrutura, garantir mais leitos e fortalecer o papel do HUL como referência em saúde, ensino e pesquisa. Nosso compromisso é com a saúde pública, com a educação e com o desenvolvimento do município de Lagarto”, acrescentou.

Necessidades apresentadas

Durante o encontro, a superintendente do HUL, Sandra Aiache Menta, apresentou um diagnóstico detalhado sobre a situação atual da unidade hospitalar e os desafios enfrentados diante da crescente demanda por atendimentos.

“Foi apresentada a situação de superlotação do hospital de Lagarto e uma proposta de ampliar o número de leitos — 60 no total — para que a gente melhore a qualidade dos atendimentos. Também discutimos o fluxo de pacientes no pronto-socorro e os projetos de ampliação do Hospital Universitário de Lagarto junto à Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto”, pontuou.

Já o gerente de Ensino e Pesquisa do HUL, Allan Dantas, reforçou a importância estratégica da instituição para a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento regional. “Apresentamos propostas de melhoria e destacamos a potencialidade do hospital na formação de recursos humanos para os serviços de saúde e para o desenvolvimento da região. Há uma necessidade de reestruturação dos serviços do SUS na regional Centro-Sul de Sergipe, e a UFS é uma parceira fundamental nesse processo”, revelou.

“Hoje, a universidade conta com 8 cursos de graduação na área da saúde e 6 programas de residência médica e multiprofissional, com propostas de ampliação para mais 4 programas de residência nos próximos dois anos. Isso requer esforços para garantir infraestrutura adequada e melhoria na assistência, no ensino, na pesquisa e na extensão”, detalhou Allan Dantas.

Compromisso com a saúde pública e com a educação superior

Ao final da reunião, o senador também destacou que o fortalecimento dos hospitais universitários é uma agenda prioritária para o mandato, pois une a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) à valorização do ensino público de qualidade em Sergipe. “Os hospitais universitários são espaços estratégicos, onde a ciência, a formação profissional e o atendimento humanizado se encontram”, disse.

“Trabalhar pela expansão e qualificação do Hospital Universitário de Lagarto é, portanto, investir na vida das pessoas, no futuro da nossa juventude e no desenvolvimento do estado. Sergipe precisa de uma rede de saúde forte, articulada e com capacidade de responder às demandas da população”, concluiu o senador Rogério Carvalho.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes