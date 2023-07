Rogério se reúne com Ministra das Relações Exteriores da Índia e destaca importância de parceria em ciência e tecnologia

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) continua em visita oficial à Índia e, na nesta quarta-feira, 19, teve uma reunião com a Ministra das Relações Exteriores, S. Jaishankar, para discutir oportunidades de parceria em ciência e tecnologia. Durante o encontro, o senador ressaltou a importância da colaboração entre a Índia, o Brasil e os demais países do Brics, com o objetivo de impulsionar investimentos nesses setores estratégicos.

O Brics, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é uma organização de países emergentes que buscam fortalecer seu desenvolvimento econômico por meio de cooperação mútua. Nesse contexto, a reunião entre o senador Rogério Carvalho e a Ministra das Relações Exteriores da Índia ressaltou a necessidade de estreitar laços e explorar sinergias no campo da ciência e tecnologia.

Na oportunidade, Carvalho demonstrou entusiasmo ao representar o Brasil nessa missão, destacando a possibilidade de construir um futuro tecnológico promissor em parceria com a Índia e os países do Brics. Ele ressaltou que essa colaboração só tem sido possível graças ao poder de interlocução do Governo Federal e à influência e boas relações do presidente Lula no processo de retomada de diálogo do Brasil com os demais países do mundo.

“Tivemos uma reunião bastante significativa com a Ministra das Relações Exteriores, S. Jaishankar, onde ressaltamos a importância de uma parceria em ciência e tecnologia entre a Índia, o Brasil e os países membros do Brics. Estamos entusiasmados com as possibilidades que surgiram dessa conversa e esperamos avanços significativos nessa área. Juntos, poderemos construir um futuro tecnológico brilhante”, destacou.

A visita do senador Rogério Carvalho à Índia representa um passo fundamental para o Brasil na busca por parcerias estratégicas e oportunidades de colaboração mútua em ciência e tecnologia. “A troca de conhecimentos e investimentos conjuntos entre Índia, Brasil e países do Brics tem o potencial de impulsionar o progresso científico e tecnológico, beneficiando não apenas essas nações, mas, também, contribuindo para avanços globais nesses setores”, afirmou.

“A relação do Brasil com os países do Brics é de extrema importância para fortalecer a qualidade do desenvolvimento nacional. A colaboração entre nós e esses países permite compartilhar conhecimentos e experiências, impulsionando avanços e promovendo a excelência em diversas áreas. Juntos, estamos construindo um futuro de qualidade para o Brasil e para o mundo”, concluiu.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação