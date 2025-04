Rômulo Almeida assume a Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe

Nesta quinta-feira, 24, o procurador da República Rômulo Almeida participou da primeira sessão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) como titular da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE/SE). Rômulo Almeida, que era procurador Regional Eleitoral substituto, passa a ocupar a titularidade da PRE/SE após o falecimento da procuradora Aldirla Albuquerque.

Sobre assumir a Procuradoria Regional Eleitoral, ele destacou a profunda tristeza do momento. “Peço licença para, antes de qualquer manifestação institucional, registrar a imensa dor que me acompanha nesta sessão. Hoje realizo a primeira sessão nessa Corte representando a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe após o falecimento da colega Aldirla Albuquerque. Não o faço com alegria, mas com tristeza profunda. A função de substituto me foi confiada pela própria Aldirla, cuja morte repentina e precoce nos chocou a todos”, ressaltou o procurador.

“A Dra. Aldirla era uma mulher de trato firme e sensível, que dedicou muito da sua vida ao Ministério Público Federal. Sua ausência deixa um silêncio que ressoa em cada um de nós. Em meio ao luto e ao impacto dessa perda, o que me restou foi assumir a função que ela desempenhava com tanta dedicação. Faço isso com humildade, consciente da responsabilidade e do simbolismo deste momento. Espero que minha atuação esteja à altura do legado que ela nos deixou – e que sua memória siga presente”, concluiu.

Rômulo Almeida será titular do cargo de procurador Regional Eleitoral até 30 novembro de 2025, quando se encerra o atual mandato na PRE.

