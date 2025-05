Ronaldo Caiado destaca modelo de segurança no seminário presidido por Neto Batalha

Na última sexta-feira, 23 de maio, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) foi palco de uma importante sessão especial para debater segurança pública, presidida pelo deputado estadual Neto Batalha (PP). O seminário, promovido pela Frente Parlamentar da Segurança Pública, contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que apresentou o modelo de segurança aplicado em seu estado, reconhecido pela significativa redução da criminalidade.

A iniciativa reuniu parlamentares, representantes das forças de segurança estaduais e federais, além de especialistas no tema, para discutir estratégias eficazes no combate à violência e criminalidade em todo o Brasil. Segundo Neto Batalha, presidente da sessão, o evento reforça o compromisso da Assembleia com a segurança dos sergipanos e o fortalecimento do diálogo entre estados.

“Nós trouxemos o governador Ronaldo Caiado para compartilhar sua experiência, pois Goiás é referência nacional em segurança pública, resultado de políticas firmes, investimentos em inteligência policial e uma gestão comprometida”, destacou Neto Batalha. Ele ressaltou ainda a importância do seminário para ampliar o debate e buscar soluções conjuntas para o país.

Durante sua fala, o governador Ronaldo Caiado enfatizou que o sucesso de Goiás está ligado a um trabalho integrado das forças policiais e à autonomia dos estados para gerenciar suas políticas de segurança. “Criamos um sistema de inteligência robusto, fizemos uma reforma nas penitenciárias, formamos batalhões especializados e adotamos uma postura firme contra o crime organizado. Em Goiás, o bandido ou muda de profissão ou muda de estado”, afirmou Caiado, destacando a eficácia do modelo goiano.

Caiado também criticou a proposta do Governo Federal de alterar a Constituição para centralizar o controle das polícias estaduais em Brasília. “Não podem tirar dos governadores a responsabilidade que eles têm, pois somos nós que arcam com os custos das polícias. O que funciona é a integração local, com as polícias civil, militar, federal, rodoviária e penal trabalhando unidas”, explicou.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), reforçou a relevância do encontro e a necessidade de ampliar a cooperação entre estados. “Sergipe é hoje um dos estados mais seguros do Nordeste, e este seminário é uma oportunidade para fortalecer o combate ao crime organizado em todo o país”, disse.

Parlamentares como o deputado federal coronel Alberto Fraga (PL-DF) e os deputados estaduais Manuel Marcos, Kaká Santos, Kitty Lima, além do deputado Luciano Pimentel (PP) e Georgeo Passos (Cidadania), também participaram do evento, destacando a importância da troca de experiências e do fortalecimento da segurança pública.

Representantes das forças policiais sergipanas, como o coronel Charles Vitor, da Polícia Militar, e o delegado geral Thiago Leandro, da Polícia Civil, reforçaram o comprometimento das instituições em manter a ordem e a segurança na população.

O seminário realizado na Alese demonstra o empenho da Frente Parlamentar da Segurança Pública em fomentar debates qualificados e contribuir para políticas públicas que garantam mais segurança e tranquilidade aos cidadãos.

Para mais informações e cobertura completa, acompanhe o portal Imprensa 24h, referência em notícias de Sergipe e Aracaju.

Texto e foto assessoria