Rose Morais assume interinamente a presidência da OAB Nacional

A advocacia sergipana celebra um marco histórico nesta semana. A advogada Rose Morais, secretária-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), assume interinamente a presidência da maior entidade civil do país, no período de 9 a 15 de julho de 2025. A transmissão do cargo ocorre em conformidade com o regimento interno da instituição, durante a ausência do presidente Beto Simonetti.

Rose Morais se junta a um seleto grupo de outras três mulheres que ocuparam o mais alto posto da advocacia brasileira. Para Danniel Alves Costa, presidente da OAB/SE, “este momento não apenas reafirma a competência e a liderança da representante sergipana, mas também simboliza o avanço contínuo da mulher nos espaços de poder e decisão do sistema de justiça.” A trajetória de Rose Morais, marcada pela ética, firmeza e um profundo compromisso com as pautas da advocacia e da sociedade, tem sido fundamental para a valorização da classe em todo o país.

A vice-presidente da OAB/SE, Edênia Mendonça comentou que “a chegada de Rose Morais à presidência do Conselho Federal, mesmo que interinamente, é um momento de imensa alegria para todos nós. Ela representa a excelência, a dedicação e a resiliência da advocacia sergipana. Sua atuação em Brasília tem sido um diferencial para a advocacia de Sergipe e para todo o Brasil. Vê-la nesse posto é a certeza de que nossa voz e nossos valores estão sendo defendidos no mais alto nível da instituição.”

Já a secretária-geral da OAB/SE, Andréa Leite, destacou o simbolismo do momento para a igualdade de gênero na profissão. “A ascensão de mulheres a espaços de liderança como a presidência da OAB Nacional é fundamental para a transformação que a advocacia brasileira vive. A presença de Rose Morais nesse cargo inspira milhares de jovens advogadas em todo o país, mostrando que competência e liderança não têm gênero. É um passo crucial que reflete uma advocacia mais diversa, mais representativa e, consequentemente, mais justa e forte. Celebramos não apenas a conquista de uma sergipana notável, mas o avanço de todas nós”, afirmou.

A OAB Sergipe celebra este momento histórico, reiterando seu total apoio à secretária-geral Rose Morais e desejando-lhe uma gestão interina exitosa e profícua à frente do Conselho Federal da OAB.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE