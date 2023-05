Rota turística de negócios: “O cinturão das confecções vai fortalecer a região sul e centro-sul e todo Sergipe”, diz Thiago

Na última segunda-feira (08), o deputado federal Thiago de Joaldo participou da solenidade de início dos estudos para a implementação do Cinturão de Confecções de Sergipe, que tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento socioeconômico da região sul e centro-sul do estado.

O deputado, que foi o responsável por intermediar o diálogo com a equipe do Senai CETIQT do Rio de Janeiro, que é referência no setor em toda América Latina, destacou sua alegria com esse primeiro passo.

“A esperança de mais desenvolvimento para as regiões sul e centro-sul se renova e o governador cumpre seu compromisso de campanha, de valorizar o setor de confecção e impulsionar a economia dessas regiões sergipanas. Queremos mais emprego e renda para o nosso povo e o Cinturão vai ser essencial para isso”, afirmou.

Os estudos que serão realizados pelo Senai CETIQT vão gerar diagnósticos de viabilidade e caminhos para a implementação do projeto.

“Itabaianinha e Tobias Barreto são exemplos de grandes potências do setor confeccionista sergipano, que não perdem em nada para outras cidades brasileiras, e precisam ser cada vez mais valorizadas. Estaremos acompanhando todo o processo de instalação e buscar garantir o bom andamento do processo e contribuir ainda mais pra que seja um grande sucesso”, finalizou o parlamentar.

