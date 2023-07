“Sabemos o impacto positivo da chegada de uma indústria em Carira e vamos colaborar para concretizar isso”, afirma Diogo

Desde o início da atual gestão, um dos objetivos do prefeito Diogo Machado é a atração de uma nova indústria para o município de Carira, com o intuito de ampliar a geração de emprego e renda no município. E esse projeto pode estar perto de se tornar realidade. Isso porque, recentemente, o Governo de Sergipe anunciou as tratativas com empresas que demonstram interesse na instalação de unidades em Sergipe, uma delas, em território carirense.

Trata-se da calçadista catarinense Di Valentini, que estuda a implantação de uma unidade no galpão localizado no município e que já foi utilizado no passado por outra empresa do ramo de calçados. “Ou seja, além de estrutura física, que vai passar por uma reforma, Carira conta também com mão de obra qualificada para atender as demandas da calçadista que deseja instalar uma unidade em nosso município”, destaca o prefeito.

Diogo Machado assegura ainda que a gestão municipal está à disposição para promover as ações necessárias que facilitem a instalação e o funcionamento da empresa no menos espaço de tempo possível. “Sabemos o impacto positivo que a chegada de uma indústria proporciona ao município, por isso vamos colaborar no que for preciso para concretizar essa chegada”, salienta.

“Com a nova indústria, serão diversos empregos diretos e indiretos gerados, com vagas ocupadas em sua maioria por moradores de Carira. Isso vai contribuir também para ampliar a geração de renda e, consequentemente, movimentar a economia local, garantindo mais desenvolvimento para o município”, complementa Diogo Machado.

O prefeito ressalta a importância dos incentivos oferecidos pelo Governo de Sergipe para a atração de indústrias para o estado, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). “Com o PSDI, o governo concede incentivo às indústrias para a implantação de fábricas em nosso estado e, com isso, garante como retorno a geração de emprego e renda e mais desenvolvimento econômico”, finaliza Diogo.

CS Assessoria & Comunicação