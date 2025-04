Saiba os principais cuidados com a rede elétrica durante reformas em residências

Os andaimes devem considerar a distância mínima de segurança

Vai construir, reformar ou pintar a fachada externa da residência? A Energisa reforça a importância de antes de realizar esses serviços, observar as distâncias em relação à rede elétrica, principalmente, se for necessário instalar andaimes. É importante seguir as orientações de segurança para evitar acidentes.

O local do serviço e distância da rede elétrica devem ser analisados previamente os trabalhos da obra e a localização da rede. A coordenadora de Segurança da Energisa Sergipe, Roberta Santos, destaca as principais orientações de segurança para a execução desses serviços.

“As paredes, janelas e sacadas não podem ser erguidas em uma distância menor que três metros da rede de energia. Essas distâncias devem ser observadas pelos profissionais antes de executar os serviços nas residências. A atenção também deve ser redobrada ao manusear andaimes, varas metálicas, bicas, escadas ou qualquer outra ferramenta utilizada durante o serviço. Além disso, não se deve mexer nos fios da rede ou afastá-los do local da construção”, orienta.

Orientações de segurança

– Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

– Os profissionais precisam utilizar equipamentos de proteção durante a obra;

– Não se deve mexer nos fios da rede como forma de afastá-los do local da construção;

– Ao fazer pequenos reparos em aparelhos elétricos, certifique-se de desligá-los da tomada;

– Não suba nos postes ou instale nos mesmos placas e equipamentos diversos;

– As unidades da Energisa têm protocolos rígidos de segurança. Só colaboradores da empresa podem entrar nesses locais restritos como as subestações, pois há risco de choque elétrico;

Texto e foto Adriana Freitas