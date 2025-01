SAIBA QUEM SÃO OS SUPLENTES QUE PODEM ASSUMIR AS VAGA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU; NITINHO VITALE É O 1º

Na tarde da terça-feira ,7, foi publicada, no Diário Oficial da União, a nomeação do deputado federal Fábio Reis (PSD) como secretário especial de representação de Sergipe em Brasília. O parlamentar já ocupava o cargo desde fevereiro de 2024, nomeado pelo governador de Sergipe Fábio Mitidieri.

Dessa forma, a vacância no Congresso Nacional volta a ser preenchida por Nitinho Vitale (PSD), vereador eleito por Aracaju nas eleições de 2024 e suplente de Fábio Reis na Câmara Federal. A vaga deixada por Nitinho na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) passa a ser ocupada pelo correligionário e ex-vereador na legislatura passada, Dr. Manuel Marcos.

No entanto, com a eleição de Sergio Reis (PSD) como prefeito do município de Lagarto, surge a possiblidade do Dr. Manuel Marcos assumir a vaga aberta na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), já que o ex-vereador é o 1º suplente da sigla no legislativo estadual.

Caso ele assuma mandato como deputado estadual na ALESE, a vaga na Câmara Municipal de Aracaju fica com o também ex-vereador Bigode do Santa Maria (PSD), que é o 2º suplente.

Texto e foto CMA