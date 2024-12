“SALA DE ACOLHIMENTO  MARCA TRATAMENTO HUMANIZADO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA “ RESSALTA A ADVOGADA

A ativista pelos direitos e defesa das mulheres, a advogada Ana Lúcia Aguiar, exaltou a iniciativa do Ministério Público de Sergipe que inaugurou nesta semana a Sala de Acolhimento às Vítimas ‘Professora Caroline Hardman’, localizada no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju.

“O nome da sala faz referência à professora que foi vítima de feminicídio em maio deste ano. Este novo espaço muito me alegra porque marca também um novo momento para as mulheres sergipanas, de acolhimento humanizado e integral às vítimas diretas e indiretas em situação de vulnerabilidade social”, ressalta Ana Aguiar.

A Sala de Acolhimento às Vítimas ‘Professora Caroline Hardman” contará com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de Direito, Psicologia e Assistência Social, oferecendo atendimento humanizado, orientação jurídica e encaminhamento às redes de cuidado e proteção social.

“Essa iniciativa busca seguir o que propõe as diretrizes da Resolução nº 243/2021 do Conselho Nacional do Ministério Público e aqui em Sergipe foi abracada pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado, com execução da Coordenadoria de Apoio às Vítimas. Quem ganha com essa parceria são às mulheres sergipanas que se encontram em um momento de maior fragilidade”, destaca Ana.

Na solenidade, o promotor de Justiça Rogério Ferreira explicou que a homenagem à Professora Caroline Hardman, tem por objetivo posicionar o local como um símbolo de luta e proteção a outras vítimas da violência. A entrega do novo espaço de acolhimento também contou com a presença de familiares da homenageada.

Texto e foto Miza Tâmara