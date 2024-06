Pesquisa: Samuel Carvalho amplia vantagem e lidera em todos os cenários em Socorro

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), segue à frente nas pesquisas eleitorais do município, liderando em todos os cenários, como aponta o último levantamento, realizado pelo Instituto CTAS Consultoria e divulgado no Tolerância Zero, da TV Atalaia, nesta sexta-feira (27). Na pesquisa induzida, Samuel aparece com 58,66% das intenções de voto, Carminha Paiva (Republicanos) com apenas 20,42% e Clécia Carvalho com 2,40%.

Este resultado aponta aumento na distância entre os candidatos do Cidadania e do Republicanos, com Samuel na liderança pela quarta vez consecutiva. No último levantamento, Samuel possuía 58,13% das intenções de votos, enquanto Carminha registrava 23,67%, com uma diferença de 34,46 pontos percentuais. Agora, os dois pré-candidatos são separados por 38,24 pontos percentuais.

Confira os resultados na íntegra:

Cenário espontâneo para prefeito

Dr. Samuel Carvalho – 34,30%

Carminha Paiva – 14,40%

Clécia Carvalho – 1,70%

Coronel Pontual – 0,70%

Não sabe/não respondeu: 48,90%

Cenário induzido para prefeito

Dr. Samuel Carvalho – 58,66%

Carminha Paiva – 20,42%

Clécia Carvalho – 2,40%

Coronel Pontual – 1,40%

Não sabe/não respondeu: 11,11%

Branco/nulo – 6,01%

Rejeição induzida para prefeito

Carminha – 38,80%

Dr. Samuel Carvalho – 7,30%

Coronel Pontual – 6,70%

Clécia Carvalho – 2,60%

Não sabe/não respondeu – 44,10%

Branco/nulo – 0,50%

A pesquisa ouviu 598 pessoas nos dias 24 e 25 de junho. A margem de erro é de quatro pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE-05812/2024.

