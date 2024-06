Samuel Carvalho denuncia perseguição política por parte dos “secretários do Padre”

Em Nossa Senhora do Socorro a disputa eleitoral tem sido marcada por ataques e fake news. Nas últimas semanas, após mais um resultado positivo nas pesquisas de intenções de votos, o deputado estadual e pré-candidato a prefeito do município, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), tem sido alvo do que é popularmente conhecido como “política baixa”. Um dos ataques envolve uma suposta denúncia de que o parlamentar teria se apropriado de valores de uma cliente enquanto atuava como advogado, o que já foi desmentido pelo próprio Samuel.

O vídeo divulgado pela oposição expõe o relato de uma trabalhadora que alega ter sido vítima da apropriação. Porém, o caso citado já foi arquivado após decisão da desembargadora Ana Lúcia Freire, que entendeu que não houve apropriação do dinheiro da cliente por parte de Samuel Carvalho.

Acerca deste caso, o pré-candidato explicou que “o atraso no pagamento aconteceu porque a trabalhadora mudou seu contato telefônico e seu endereço, como foi esclarecido pela própria em depoimento”. Além disso, segundo Samuel, nesta mesma época ele estava afastado dos trabalhos devido a uma tragédia familiar, o falecimento do seu filho de apenas 7 anos, o que também impactou em uma demora maior do que a habitual para a prestação de contas.

Em entrevista, Samuel denunciou que, com esta e outras fake news, vem sendo alvo de uma perseguição política. De acordo com ele, secretários da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro estão, através das redes sociais, incentivando o compartilhamento das notícias falsas que envolvem o nome do pré-candidato. “Recebemos mais de um print, em mais de uma situação, onde os secretários do Padre pedem que as pessoas compartilhem as desinformações, claramente com o intuito de manchar a nossa honra e a nossa imagem”, declarou Samuel.

Ainda em entrevista, o pré-candidato esclareceu que um dos secretários que está, incessantemente, divulgando estas informações falsas é Luiz Carlos Ferreira, responsável pela comunicação do município. O qual já foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de R$ 25 mil por “propaganda irregular depreciativa e ofensiva à honra” de Samuel durante as eleições de 2020.

“Sabemos que estas são apenas reações ao nosso crescimento no cenário político de Nossa Senhora do Socorro, saímos à frente em três pesquisas consecutivas, não possuímos índices de rejeições altos e estamos recebendo, diariamente, o carinho e incentivo da população, tudo isso realmente assusta a gestão atual”, finalizou Samuel.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago